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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
21 Ekim 2019 - 10:47,

Türk mutfağı lezzet tutkunlarına tanıtıldı! En çok beğenilen ise...

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan özel tariflerle lezzet tutkunlarını ağırladı. Zengin Türk mutfağının tanıtım ve sunumlarının yapıldığı festival, yoğun ilgi gördü.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan özel tariflerle lezzet tutkunlarını ağırladı.

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Zengin Türk mutfağının tanıtım ve sunumlarının yapıldığı festival, yoğun ilgi gördü.

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Alsancak Garı'nda düzenlenen 'Gastrofest', ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festivalde yerli ve yabancı mutfak şeflerince hazırlanan balkabaklı makarnadan, karidesli böreğe kadar birbirinden farklı lezzetlerın sunumu yapıldı.

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Boyoz, söğüş, kumru, gevrek gibi İzmir'e özgü lezzetlerin tanıtıldığı festival de ayrıca Ahmet Örs, Nedim Atilla, Vedat Başaran, Haluk Özyavuz ve Ahmet Güzelyağdöken'in katılımıyla 'Göç' temalı paneller düzenlendi.

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Antakya'dan festivale katılan şef Faruk Demirezen şöyle konuştu: "Antakya'nın mezelerini tanıtmak amacıyla buradayız. Burada cevizli biber, Antakya hurması ve mütebbel isimli mezelerimizin tadımını gerçekleştiriyoruz. Cevizli biber, 3 farklı teknik kullanılarak özel bir biber çeşidi ve demleme yöntemiyle yapılıyor. İçerisinde de Antakya'ya ait baharatlar bulunuyor. Aslında Antakya'da bundan bir çatal alındığında, terletecek acılıktadır ama İzmir'de olduğumuz için tadı biraz yumuşatılarak yapıldı. Mütebbel de köz patlıcan, süzme yoğurt ve tahinle yapılan bir meze."

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Humusun Türkiye'nin herhangi bir yerinde yenecek humus lezzetiyle kıyaslanamayacak derecede güzel olduğunu belirten Demirezen," Malzemeleri yine Antakya'da yetişen malzemeler. Aslında Antakyalılar humusa başka bir boyut kazandırmış ve hak ettiği değeri vermiştir. Antakya'da humus başlı başına bir kültürdür ve kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği her türlü şekilde tüketilmektedir. Buradaki ziyaretçiler İzmir'e ne zaman restoran açacağımızı sordular. İnsanlar bu lezzetlere ulaşmak istiyorlar. Böyle olumlu tepkiler almak çok güzel" dedi.

7BALKABAKLI MAKARNA VE ÇORBA İLGİ GÖRDÜ

BALKABAKLI MAKARNA VE ÇORBA İLGİ GÖRDÜ

Festivalde balkabağıyla yapılan tarifleri sergileyen şef Vedat Özdemir, "Balkabaklı lor kremalı taco, kabak spagetti ve beyaz tarhana balkabaklı çorbamızı sergiliyoruz. Şu anda balkabağı hasadı ve sezonu başladı. Bizler de yeni servis şekilleriyle bunu deneyip insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Festivallerde çok büyük bir ilgi görüyoruz." dedi.

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Balkabaklı farklı lezzetlerin daha fazla tercih edildiğini söyleyen Özdemir şunları belirtti: "Bu tarifler çok büyük uğraş gerektirmiyor, bilinmediği için çok zor gibi görünüyor. Biz festivallere bu tarz ürünleri getirerek böyle bir kolaylık sağlıyoruz diyen Böyle bir servis etme biçiminin olduğunu insanlara göstermek istiyoruz."

9KARİDESLİ BÖREĞE BAYILDILAR

KARİDESLİ BÖREĞE BAYILDILAR

Festivale ilk kez katılan şef Mahmut Cansever ise "Deniz ürünlerinden oluşan balık böreğimiz var. İçerisinde ahtapot, karides, kalamar, parmesan peyniri var. Baklava hamurunun içine sarılarak pişiriliyor. Bunun dışında levrek köftesini de sergiliyoruz." dedi.

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İnsanların bu tatlara pek alışık olmadığını belirten Cansever, şunları söyledi: "Bu tarifler genellikle daha az maliyetli ürünlerle yapılıyor ve öyle olduğunda lezzeti anlaşılmıyor. Bunların yapımı oldukça uğraştırıcı ve uzun sürüyor dolayısıyla ustalık gerektiriyor. İzmirliler bu tariflere bayıldılar. Bir kişi yediğinde, üç kişiyle beraber standa tekrar geri geldi. Tavsiye üzerine çok büyük bir yoğunluk oldu."

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Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da

Türkiye’de gastronomi sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Sirha İstanbul, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. HORECA sektörünün uluslararası buluşması bu yıl şeflerin olimpiyatı Bocuse d’Or ve dünyanın en önemli kahve organizasyonu SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Sirha İstanbul’un bu yılki teması ise gastronomi dünyasının trendlerinden artizan ekmek olacak.

Fotoğraf: Sirha İstanbul /

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