Türk kahvesi Tahranlıların da ilgi odağı haline geldi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pastırma Orta Asya’da yaşayan atalarımızın at üzerinde geçirdikleri uzun süreler boyunca yanlarında taşıdıkları etlerin bozulmasını önlemek için yaptıkları koruma işlemleri sonucu ortaya çıkmış bir lezzet. Hatta pastırma kelimesinin kökü olan ‘bastırma’nın etlerin atların eyerleri altında bastırılarak saklanmasıyla ilgili olduğu da söyleniyor. Peki bu has öz Türk yiyeceğini, evinizde yapmayı hiç düşünmüş müydünüz? İşte tuzuyla çemeniyle tadına doyum olmayan bir pastırma tarifi ve pastırma yapımının püf noktaları…
Kadayıf tatlısın bilmeyen yoktur. Tel kadayıf tatlısı; çıtır çıtır sesi, nar gibi kızarmış görüntüsü ile şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biridir. Peki, fındıklı bohça kadayıfı? Zamanı kısıtlı olan ancak şık tatlı tabaklarından da ödün vermek istemeyenler için fındıklı bohça kadayıfı tatlısının tarifini derledik.