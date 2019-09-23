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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
23 Eylül 2019 - 12:44,

Türk bir şeften öğrendi ilk hafta günde 80 adet sattı

İstanbul'un meşhur sokak lezzetlerinden kumpir, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin yeni gözdesi oldu.

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Filistinli Abir el-Hasini ve eşi Bilal'in sadece bir hafta önce açtığı kumpirci dükkanı, büyük bir başarı elde ederek şimdiden Gazze'nin güneyindeki meşhur mekanlar arasına girmeyi başardı.

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Ana malzemesini patates ve kaşar peynirinin oluşturduğu kumpir, Gazze mutfağına yabancı olmasına rağmen tat avcılarının beğenisini topladı. Aslında fen bilgisi öğretmeni olan 30 yaşındaki Hasini, kendi alanı dışındaki başarısız iş tecrübelerinden sonra bu projeyi geliştirdiğini anlattı.

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AA muhabirine konuşan Hasini, Türkiye genelinde yaygın olan ve özellikle İstanbul'un sevilen sokak lezzetleri arasında sayılan kumpiri, Filistinlilerin damak tadına uygun dokunuşlarla hazırladığını belirtti.Kumpiri sosisli, tavuklu ve sebzeli olmak üzere farklı iç malzemeleriyle sunduğunu ve buna göre fiyat aralığının 4-10 şekel (1-3 dolar) arasında değiştiğini söyleyen Hasini, fiyatının ucuz oluşunun Filistinlilerin ilgisinin yüksek olmasında etkili olduğuna işaret etti. Açtığı kumpirci dükkanı ile ürünlerini sosyal paylaşım siteleri ve basın yayın organlarına verdiği reklamlarla tanıtan Hasini, bunun isimlerinin duyulmasında çok etkili olduğunu ifade etti.

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Dükkanını sabah 09.00'da açan ve ilk olarak kumpir malzemelerini hazırlamaya başlayan Hasini, daha sonra patatesleri kumpir için özel tasarlanmış fırına yerleştiriyor. Fırından çıkan sıcak patatesleri uzunlamasına ikiye yaran ve içine kaşar peyniri koyarak karıştıran Hasini, daha sonra müşterinin damak tadına göre iç malzemeleriyle dolduruyor.

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Kumpir yapmayı Gazze'ye gelerek aşçılık atölyesi düzenleyen bir Türk şeften öğrendiğini söyleyen Hasini, kumpirci açma fikrinin bunun sonrasında geliştiğini ifade etti. Maan Gelişim Merkezinin finanse ettiği proje sayesinde hayallerini gerçekleştiren Hasini, ilerleyen yıllarda projesini daha da büyüterek çalışan eleman sayısını artırmayı arzuladığını kaydetti.

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Gelen müşterilere kumpirin nasıl yapıldığını ve malzemelerini anlatarak onları bu farklı sokak lezzetini tatmaya teşvik eden Hasini, dükkanının açılışının ilk haftasında günlük 80'den fazla kumpir sattığını aktardı. Hasini, bunun, ekonomik bunalımın yaşandığı Gazze'de yeni açılan bir yer için nispeten yüksek bir rakam olduğunu dile getirdi.

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