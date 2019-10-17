Trakya'nın birbirinden güzel üç şehri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan unutamayacağınız lezzetler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriTrakya'nın birbirinden güzel üç şehri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan unutamayacağınız lezzetler
GeriLezizz Menüler Trakya'nın birbirinden güzel üç şehri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan unutamayacağınız lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 17 Ekim 2019 - 10:51,

Trakya'nın birbirinden güzel üç şehri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan unutamayacağınız lezzetler

Tarihi güzellikleri,kültürü ve zengin doğası... Bu kadar çeşitliliğin yanında Trakya mutfağı da ayrı bir güzel. Sizin için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tadı damağınızda kalacak enfes yemeklerini bir araya getirdik. İşte çorbadan tatlıya bu güzel üç yöremizin en bilinen ve beğenilen yemekleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Tekirdağ köftesi tarifi

Tekirdağ köftesi tarifi

Türkiye'nin neredeyse her şehrinin kendine özel bir köftesi var ama bunlar içinde en bilineni hangisi diye sorsak birçok kişinin aklına Tekirdağ köftesi gelir. Yöresel köftelerin en lezzetlisi Tekirdağ köftesini evinizde kolayca yapıp, ağız tadıyla yemek istiyorsanız tarifimize bir göz atın. İşte Tekirdağ köftesi yapılışı...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Badem ezmesi tarifi

Badem ezmesi tarifi

Badem Ezmesi, badem unu ve şeker kullanılarak hazırlanan Edirne'ye özgü bir tatlı çeşididir. Hazırlanması ustalık gerektiren bu tarifin sırı, yapımında Edirne bademlerinin kullanılması. Turistik değeri oldukça yüksek olan bu yöresel lezzet, hediyelik ikramlar için oldukça rağbet görmektedir. Canınız tatlı çektiyse ve diyetteyseniz bu nefis atıştırmalık, şeker ihtiyacınızı da karşılayacaktır. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Tava ciğer tarifi

Tava ciğer tarifi

Edirne denince akla ilk olarak tava ciğer gelir. Yanında patatesi de varsa tadına doyum olmaz. Artık bu enfes lezzeti tadabilmek için o kadar yolu gitmenize gerek yok. Evde de kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tava ciğer tarifini sizin hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Trileçe tarifi

Trileçe tarifi

Balkanlara özgü bir tatlı olan trileçe, Edirne’de de süt ve şerbet ile hazırlanmaktadır. Tadı harika ve çok hafif bir tatlı olan trileçenin yapımı biraz zahmetli olsa da hazırladığınız gibi biteceği kesin. Misafirlerine bu enfes tatlıyı ikram etmek isteyenler için tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Kenarlı börek tarifi

Kenarlı börek tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında nefis yöresel lezzetler karşımıza çıkıyor. Kırklareli mutfağına ait kenarlı börek de bunlardan biri. Peynirli mayalı hamurla yapılan bol kıymalı ve soğanlı kenarlı börek herkesin çok beğeneceği bir lezzet. Sizin için kenarlı böreğin malzemelerini ve tarifini araştırdık. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Ciğer şiş tarifi

Ciğer şiş tarifi

Ciğer en yaygın tüketilen ve en besleyici sakatatların başında geliyor. Arnavut ciğeri, ciğer kavurma, Edirne ciğeri gibi çok çeşitli tariflerde kullanabileceğiniz ciğeri, şişte kebap gibi de pişirebilirsiniz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde kahvaltıda tüketilen bu kebabı mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Kavala kurabiyesi tarifi

Kavala kurabiyesi tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde bölgede yetişen bademlerle hazırlanan Edirne kurabiyesi, pudra şekeriyle sunulur ve eşsiz lezzetiyle hafızanızda unutulmaz tatlar bırakır. Misafirlerinize bu güzel kurabiyelerden yapmak isterseniz tarifini sizin için hazırladık. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Çılbırı tarifi

Çılbırı tarifi

İster kahvaltıda isterseniz ana öğünlerde yiyebileceğiniz harika bir tarifimiz var. Genele çılbır olarak bilinse de Tekirdağ'da çılbırı denen bu lezzete yabancı değilsinizdir muhtemelen. Biz bu tarifimizde Tekirdağ usulü kıymalı çılbırıyı denedik ve sizin de seveceğinizi düşündük. Şimdiden afiyet olsun.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Çeneçarpan çorbası tarifi

Çeneçarpan çorbası tarifi

Havalar soğumaya başlamışken sıcacık bir çorba içimizi ısıtmak için güzel bir araç olabilir. Çeneçarpan çorbası da bu iş için çok uygun. Adını ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama lezzetini çok beğeneceğinizden eminiz. Genelde Trakya bölgesinde özellikle de Tekirdağ'da yapılan bu çorba içinde hamur olmasıyla da tek başına doyurucu bir özelliğe sahip.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Satır et tarifi

Satır et tarifi

Satır et Trakya mutfağının en sevilen lezzetlerindendir. Özellikle Edirne’nin Keşan ilçesiyle özdeşlemiş bir yemek olan satır et bir nevi köfte olmakla birlikte yöre halkı tarafından böyle adlandırılmaz. Bölgenin kuzularının etleriyle yapıldığında lezzeti katlanan, coğrafi işaret tescilli satır eti evde yapmak isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Kaçamak tarifi

Kaçamak tarifi

Aslen Balkanlar’a ait bir yemek olan kaçamak, zamanla Edirne mutfağında da yerini almış. Mamaliga olarak da bilinen kaçamak, mısır ununun özel bir şekilde pişirilerek üzerine çeşitli malzemeler ilave edilmesi ile hazırlanan ve sıcak olarak servis edilen bir yemektir. Edirneliler tarafından kahvaltıda da tercih edilmektedir. Sizde kahvaltılar sofralarınızda kaçamak olsun isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Cizleme tarifi

Cizleme tarifi

Kahvaltıya çok yakışacak bir tarifimiz var. Bizde genelde krep denilse de Trakya bölgesinde bu tarife cizleme deniyor. İçine ister peynir koyabilir isterseniz de reçel sürebilirsiniz. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Ciğer sarma tarifi

Ciğer sarma tarifi

Ciğer sarma pirinç, soğan ve kuzu ciğerinin harmanlanarak kuzu gömleğine sarılıp, fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Edirne’de oldukça fazla tüketilen sakatat yemekleri arasında yer alan ciğer sarmayla Rumeli mutfağında da karşılaşmak mümkün. Biraz zahmetli gibi görünebilir ama ciğer sarmayı yediğinizde emeklerinize değdiğini anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Damat paçası tarifi

Damat paçası tarifi

Damat paçası hamur işi, özellikle de mantı sevenlerin çok beğeneceği bir tarif. Tavuk suyuyla ıslatılış ve unlu yoğurt sosuyla lezzetlendirilmiş hamur parçalarından oluşan damat paçası, o kadar nefis ki diyetinizi bozduğunuza değiyor. İşte Edirne mutfağının çok sevilen lezzeti damat paçasının tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15Kapama tarifi

Kapama tarifi

Kapama sadece tavuktan değil av hayvanları ve kuzudan da hazırlanabilir. Balkanlarda oldukça yaygın olan kapama, başta Edirne ve Kırklareli olmak üzere Türkiye'de de Trakya mutfağında önemli bir yere sahiptir. En büyük özelliği pişirilirken içine ilave edilen karabiber olan kapama, yapılışı zahmetli gibi görünse de oldukça basit ve lezzetli bir yemektir. İşte yöresel lezzetleri sevenler için enfes kapama tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
16Mamzana tarifi

Mamzana tarifi

Edirne’ye ait olan bir meze, mamzana. Közlenmiş patlıcan ve sebzelerin, yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu çok pratik ve lezzetli mezeyi denemek isterseniz, leziz mamzana tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
17Kurutulmuş biber kızartması tarifi

Kurutulmuş biber kızartması tarifi

Edirne'nin tava ciğeri dillere destandır. Bu ciğere lezzetini veren pişirme tekniği kadar yanında servis edilen kızarmış kırmızı biberdir. Peki bu kızartmayı evinizde yapmaya ne dersiniz? Sadece iki malzemeyle enfes bir yemek elde edebilirsiniz. Özellikle acı sevenlere çok uygun bir tarif...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
18Papara tarifi

Papara tarifi

Yemek hazırlamak için gerekli malzemeleriniz yoksa bu tarif, sizin için tam da yokluktan doğan lezzet olabilir. Ana malzemesi bayat ekmek, su ve tereyağ olan papara isteğinize göre daha da zenginleştirebileceğiniz bir lezzet. İster atıştırmalık olarak isterseniz de bayat ekmekleri değerlendirmek için deneyebilirsiniz. İşte paparanın malzemeleri ve yapılışı... Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
19Soğan pidesi tarifi

Soğan pidesi tarifi

Kırklareli'nin köylerinde sıkça yapılan soğan pidesi, şehrin geleneksel hamur işlerindendir. Ana malzemesi soğan olan pideye, isteğe göre kıyma, domates rendesi ve maydanoz da ilave edilebilirsiniz. Çayın yanında veya günün her saati güzel giden bu pideyi tattığınızda lezzetinin bambaşka olduğunu anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
20Hayrabolu tatlısı tarifi

Hayrabolu tatlısı tarifi

Tekirdağ'ın en sevilen tatlılarından bir tanesi Hayrabolu tatlısı... Yapımı ve görüntüsü Kemalpaşa tatlısına benzeyen bu tatlının en büyük özelliği malzeme olarak tuzsuz taze peynir kullanılması. Evde kolayca yapabileceğiniz bu lezzetli tatlıyı deneyebilmeniz için tarifini aşağıda paylaştık, afiyet olsun.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
21Zennik tarifi

Zennik tarifi

Trakya usulü bir börek yapmaya ne dersiniz? İçindeki birçok sebzeyle besin deposu olan zennik isimli bu böreğin yapımı zahmetsiz ve oldukça lezzetli. Günün her saati yiyebileceğiniz bu böreği mutlaka denemelisiniz. İşte zennik tarifimiz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte kolay kadınbudu köfte tarifi ve yapımı

Türk mutfağında çeşit çeşit lezzetlerle soframıza gelen köfte, adeta geleneksel lezzetlerin baş tacı. Pirinç, yumurta, tereyağı ile hazırlanan kadınbudu köfte ise, misafir sofraları için en uyumlu yemeklerden Bu muhteşem lezzeti ilk kez evde yapacak olanlar, internette kadınbudu köfte tariflerini araştırıyor. Sizler de hem lezzetli hem de pratik bir kadınbudu köfte yapımı arıyorsanız, tarifimiz tam size göre. Peki, kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi

Bursa Pideli Köfte tarifi ile merak uyandıran köfte çeşitleri arasında yer alıyor. Genellikle Bursa'nın Merkez Kayhan Mahallesi'nde meşhur olan bu lezzeti, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Bursa Pideli Köfte malzemeleri nelerdir? İşte, kolayca yapabileceğiniz Pideli Köfte tarifi ve malzeme listesi hakkında detaylı bilgiler

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git