Trakya'nın birbirinden güzel üç şehri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan unutamayacağınız lezzetler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağında çeşit çeşit lezzetlerle soframıza gelen köfte, adeta geleneksel lezzetlerin baş tacı. Pirinç, yumurta, tereyağı ile hazırlanan kadınbudu köfte ise, misafir sofraları için en uyumlu yemeklerden Bu muhteşem lezzeti ilk kez evde yapacak olanlar, internette kadınbudu köfte tariflerini araştırıyor. Sizler de hem lezzetli hem de pratik bir kadınbudu köfte yapımı arıyorsanız, tarifimiz tam size göre. Peki, kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Bursa Pideli Köfte tarifi ile merak uyandıran köfte çeşitleri arasında yer alıyor. Genellikle Bursa'nın Merkez Kayhan Mahallesi'nde meşhur olan bu lezzeti, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Bursa Pideli Köfte malzemeleri nelerdir? İşte, kolayca yapabileceğiniz Pideli Köfte tarifi ve malzeme listesi hakkında detaylı bilgiler