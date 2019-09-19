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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA ve İHA
19 Eylül 2019 - 09:47,

Toyga çorbasını dünyaya tanıtmak için çalışmalara başladılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘toyga çorbası’ için patent başvurusunda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında 2’ncisi gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılacak. Büyükşehir Belediyesi ilk kez ‘toyga çorbası’ için patent başvurusunda bulundu.

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‘Anadolu’dan Dünyaya’ temasıyla ATO Congreisum’da gerçekleştirilecek zirvede, tescilli ve tescil başvurusu yapan ürünler sergilenecek.

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Stant kurarak Başkent’e özgü ürünleri tanıtacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağında hazırlanan ve İç Anadolu’nun önemli lezzetlerinden biri olan ‘toyga çorbası’ ikramında bulunacak.

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‘2’nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ ile kırsal kalkınma başta olmak üzere kent ekonomisinin gelişmesi de amaçlanırken, yerli ve yabancı çok sayıda gurmenin ve firmanın katılacağı zirvede, yerel ürünlerin ticarileşmesi için iş birliği platformları da oluşturulacak.

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Türk Patent ve Marka Kurumu’na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı başvuru yaparken, toyga çorbasını Türkiye’den sonra tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

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Ankara’nın yöresel ürünler noktasında zengin bir bölge olduğunu belirten Kınacı, "Toyga çorbası için coğrafi işaret tescil başvurumuzu ilk kez yaptık. 50 potansiyel coğrafi ürün için de başvurumuzu yapacağız. Benim de çocukluğumda yiyerek büyüdüğüm bir çorba. Çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba" dedi.

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