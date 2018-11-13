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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13 Kasım 2018 - 13:47,

Toroslardan gelen lezzet Bucak salebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram edilince çok ünlü oldu

Burdur Bucak'ta, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden özenle toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Ünü ülke geneline yayılan yapışkan özelliği, tadı ve aroması diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 600 liraya ulaştı...

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Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yerini alıyor.

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Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağlarının el değmemiş yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumrularını satın alan tüccarlar, taş değirmenlerde kırdırıp öğüttürüyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.

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Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı.

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Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, AA muharibine yaptığı açıklamada, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bizim Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması farklı olduğundan çok tercih ediliyor" dedi.

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Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını ifade etti. Gündüz, Bucak salebinin yapışkan özelliğinin daha çok olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun gerekli lezzet ve yoğunluğu verdiğini aktardı.

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Eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği anlatan Gündüz, kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden sonra salebin ününün ikiye katlandığını dile getirdi. Bucak'tan Türkiye'nin her yerine salep gönderdiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

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"İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul'dan talep daha çok oluyor. Bunun yanında örneğin Malatya, Adana, Samsun, Ankara ve İzmir'e gönderiyoruz. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde yüz Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Bucak salebini bir kişi alsa 10 kişiye tavsiye ediyor, satışlarımız bu şekilde yaygınlaşıyor. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 600 lira. Bu yıl verim biraz az olduğundan dolayı kaliteli salebin fiyatı arttı. Bucak salebini bir kere tadan bir daha vazgeçemez."

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Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan beri her yıl Bucak'tan salep gönderdiklerini, her yıl bir kere de milletvekillerine Bucak salebi ikram ettiklerini sözlerine ekledi.

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Kafeterya işletmecisi Hüseyin Gençöz de kış aylarında Antalya'ya gidenlerin özellikle salep içmek için ilçeye uğradığına işaret ederek "Mükemmel bir tat, mükemmel bir aroma, vücudu sıcak tutmasıyla öne çıkıyor. Bir içen bir daha içiyor. Buraya salep içmek için uğrayanlar, yolu bir daha düşünce muhakkak tekrar geliyor" dedi. Gençöz, ilçede Bucak salebinin fincanının 5 ila 7 liradan satıldığını belirtti.

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