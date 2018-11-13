Toroslardan gelen lezzet Bucak salebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram edilince çok ünlü oldu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kaz eti, başta Kars olmak üzere birçok yöremizde özel günlerde sofraların baş köşesinde yer alan bir lezzet. Peki ihtişamıyla tabakları süsleyen, tadına bakan herkesi büyüleyen kaz eti nasıl pişirilir? Kaz nasıl tuzlanır, nasıl kurutulur? Kurutulmuş kaz hangi tekniklerle pişirilir? Özel günlerin vazgeçilmezi kaz etini pişirmenin püf noktaları nelerdir? İşte merak ettiğiniz her şey...
Kurabiye denince hepimizin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Kokusuyla, lezzetiyle herkesi kısa sürede mutlu edebilme özelliğine sahip nefis kurabiyeler yapmak istiyor ama işin sırrını bilmiyorsanız doğru adrestesiniz. Büyük bir özenle şekillendirip fırına verdiğiniz kurabiyeleri fırından çıkardığınız zaman o ilk hallerinden eser kalmıyor mu? Kurabiyelerinizin ortası pişmiyor veya kenarları fazla mı sert oluyor? Kurabiye nasıl mı saklanır? İşte kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan tüm püf noktaları…