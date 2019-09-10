Toplaması biraz zahmetli ama yiyene doktor yüzü göstermiyor...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kış aylarının yaklaşmasıyla, mevsimi geçmeyen sebze ve meyvelerle hazırlanan reçel yapımları da başladı. Kahvaltı ve çay saatlerinde hem besleyici hem de doyucu olmasıyla tercih edilen elma reçeli, küçük büyük herkesin hayır diyemedi lezzetlerden. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte kolay elma reçeli tarifi.
Zengin yemek kültürüyle Türkiye'nin gastronomi kentlerinden Gaziantep'te tadı, rengi ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan isot ve salça, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından sofraları süslüyor.