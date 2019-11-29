Tescilli organik fasulye yok satıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli 'Akkuş şeker fasulyesi'nde, iç piyasa yoğunluğu nedeniyle ihracat talebi karşılanamıyor. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, fasulyenin yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayacak seviyede üretim olunca ihracata başlayacağız. Şu an iç piyasada fasulyemiz anında satılıyor" dedi.
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Akkuş ilçesinde yetiştirilen Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen 'Akkuş şeker fasulyesi', tüketici ve gıda işletmecilerinden rağbet görüyor.
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Yıllık 500 tona yakın üretilen fasulye, ilçedeki Akkuş Ziraat Odası tesislerinde paketlenerek, yurt içinde market ve lokantalara satılıyor.
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İlçede yaklaşık 1500 çiftçi, 'Akkuş fasulyesi' üretimiyle gelir sağlıyor. Tescilin ardından değerlenen fasulyenin kilogram fiyatı iç piyasada 25, yurt dışına da 35 TL'den satışa sunuluyor.
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'FAZLA TALEP VAR'
Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, tescilli fasulyeye her yıl talebin daha da arttığını, mevsimsel koşullar nedeniyle bu yıl 100 tona yakın fasulye üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:
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"İlçemizde üretilen tescilli fasulyeyi çiftçilerimizden biz alıyoruz. Ziraat Odası olarak tesisimizde paketliyoruz. Böylece pazarlama sorunu yaşanmıyor. Üretimde 500 ton seviyesine kadar çıkmıştık ancak bu sene gerileme yaşandı. Dolu ve fırtına büyük zarar verdi. Her geçen yıl fasulyeye talep artınca fiyatta yükseliyor. Üreticinin ilçemizde artık fasulye önemli gelir kapısı.
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15 bin dönüm hektar alanda fasulye üretiyoruz. Sulanabilir arazimiz az, Büyükşehir Belediyemizin katkı ve destekleriyle önümüzdeki 3 köyümüzde sulama yapacağız. Fasulye talebi bu yıl çok iyi. Üretilen fasulye çok rahat tüketilebiliyor.
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Tescillendikten sonra hiç pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayacak seviyede üretim olunca ihracata başlayacağız. Şu an iç piyasada fasulyemiz anında satılıyor."
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ALMANYA'YA 100 TON İHRAÇ EDİLECEK
Almanya'ya 100 ton fasulye ihraç etmek için firma ile sözleşme imzaladıklarını; ancak fasulyenin beklenen rekoltede olmaması nedeniyle bu ihracatı henüz gerçekleştiremediklerini de aktaran Kaya, "Bu sene yurt dışına satacak fasulyemiz kalmıyor. İhracat yapabilecek düzeyde talebi karşılayabilecek bir paketleme tesisine ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda destekleri olacak. Paketleme tesisi kapasitesini artırdığımızda önümüzdeki yıl Almanya'ya ilk ihracatımızı başlatacağız. Almanya'nın istediği doğrultuda paketleme tesisimiz olmadığı için Almanya'nın taleplerini yerine getiremedik. Ayrıca Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri'yle sözleşmemiz var. Tüm satış yerlerinde de fasulyemiz satışa sunuldu" dedi.
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Başkan Kaya, fasulye ihracatında paketleme tesisi ve sulama sistemi gibi destekleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür etti.
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'GELEN, AKKUŞ FASULYESİNİ SORUYOR'
Akkuş ilçesinde restoran işletmecisi Erdal Kabar, restoranlarında her gün kuru fasulye yemeği hazırladıklarını, şeker fasulyesinin yoğun talep dolayısıyla her gün bol miktarda tüketildiğini söyledi. Kabar, "Yöredekilerin yanı sıra buraya gelen yerli ve yabancı turistler fasulyeye rağbet gösteriyor, Akkuş fasulyesini soruyorlar. Ordu- Tokat yolunu kullanan sürücülerde muhakkak burada mola verip fasulye yemeği yiyor. Organik fasulyemizin özelliği; kabuk atmıyor, gaz yaptırmıyor. Fırında 1 saatte pişiyor, damak zevkine uygun, sos katmadan kendine özgü bir lezzeti var" dedi.