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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
16 Kasım 2018 - 17:15,

Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü

Boşuna dememiş büyük şair Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diye. Günün bu en güzel ve en faydalı öğününün tadı özellikle hafta sonları bir başka oluyor. Siz de aynı fikirdeyseniz enfes tariflerden oluşan bu kahvaltı menüsüne mutlaka bir göz atmalısınız. Ev yapımı fındık kremasından nefis yumurtalara ne yok ki bu kahvaltıda...

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Daha cuma akşamından hafta sonu kahvaltısının hayalini kurmaya başlayanlar burada mı? Cevabınız ‘evet’se sizin için enfes bir tost hazırladık. Klasik tost ekmeği yerine yumuşacık bazlamayla yapılan bu tost gözlerinizden kalpler çıkmasını sağlayacak. Eh böyle başlayan hafta sonunun da güzel geçmekten başka şansı yok zaten.

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Kuymak Karadeniz Bölgesi'nin en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı kuymağın malzemesi az, zahmeti neredeyse hiç yok. Bütün bu pratikliğine karşın tadına da doyum olmuyor. Aynı zamanda besin deposu olan kuymak nasıl yapılır diyorsanız işte cevabı...

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Açma yumuşacık yapısı ve lezzetiyle en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. Ancak pastanelerde satılan açmaların içindeki malzemeleri bilemediğimiz için yerken içimiz her zaman rahat etmeyebiliyor. Bu durumda yapılacak en iyi şey açmayı evde yapmak. Aşağıda paylaştığımız tarifle bu hedefe çok uğraşmadan, kısa sürede ulaşabileceksiniz.

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Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!

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Evde mis gibi köy tereyağı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek ihtiyacınız olan sütçüden aldığınız sütleri kaynattığınızda üzerinde biriken kaymaklar ve biraz da sabır. Bu basit işlem sayesinde kahvaltılarda yayıkta dövülmüşçesine leziz tereyağı tüketebileceksiniz.

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Kahvaltılarda hem değişik, hem lezzetli, hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Çünkü mantarından sosisine, yumurtasından pastırmasına her şeyi tek bir tavada pişirip afiyetle yiyebileceğiniz bir tarifimiz var. İngilizlerin meşhur kahvaltısını Türk damak zevkine uyarladığımız bu kahvaltı güne hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.

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Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek.

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8/10

Kahvaltılarda çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şey söyleyin desek aklınıza ilk gelen şey çikolatalı fındık kreması olur, değil mi? Peki bu vazgeçilmez lezzeti evde ve üstelik şekersiz yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz...

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9/10

Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.

10/10

Mahlep Türk mutfağında özellikle hamur işlerinde çok sık kullanılan hoş kokulu bir bitki. Hani pastaneye girdiğinizde burnunuza derinden tatlı tatlı bir koku gelir ya, işte o kokuya kaynaklık eden bitkiden ve baharattan bahsediyoruz. Bu tarifimizde biz de mahleple poğaça yaptık, üstelik bayatlamayan poğaça. O kadar lezzetli ki içine bir şey koymanıza bile gerek yok...

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AA /
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Kuru bamya yemeği nasıl yapılır?

Yaz sebzeleri denince akla ilk gelenlerden biri de bamya. Sevmeyenin hiç sevmediği ama sevenin de vazgeçemediği bu lezzeti sadece yaz aylarında değil dört mevsim doğal haliyle tüketmek için yapabileceğiniz iki şey var: Birincisi bamyaları derin dondurucuda saklamak, ikincisi de kurutmak. Eğer siz tercihinizi ikinciden yana kullandıysanız ve kuru bamya yemeği pişirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. İşte kuru bamya yemeğinin püf noktaları…

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Batonette

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