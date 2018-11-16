Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
"Afganistan Sofrası"nda eski büyükelçi Abdul Selam Asım, yaklaşık 10 yıldır ülkesine özgü yemekleri ve kültürünü tanıtıyor. Orta Asya, Afrika, Avrupa ve Arap ülkelerinden birçok kişinin ziyaret ettiği lokantada Buhara mantısı, Özbek pilavı, badıncan burani ve Afgan köftesi rağbet görüyor
Yaz sebzeleri denince akla ilk gelenlerden biri de bamya. Sevmeyenin hiç sevmediği ama sevenin de vazgeçemediği bu lezzeti sadece yaz aylarında değil dört mevsim doğal haliyle tüketmek için yapabileceğiniz iki şey var: Birincisi bamyaları derin dondurucuda saklamak, ikincisi de kurutmak. Eğer siz tercihinizi ikinciden yana kullandıysanız ve kuru bamya yemeği pişirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. İşte kuru bamya yemeğinin püf noktaları…