Bu tereyağı ve peynirin lezzeti topraktan geliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
C vitamini ve lezzet deposu portakal, kış aylarının en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Kısa bir süre içinde pazar tezgahlarının bir numarası haline gelecek portakalın lezzetini yaz aylarına da taşımak istiyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey portakal reçelidir. Peki portakal reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz...
Kırmızı pancar rengiyle gözleri, lezzetiyle mideleri doyuran bir sebzedir. İçinde bulunan A,B,C,P vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren; aynı zamanda tam bir mineral deposu olan kırmızı pancarı nasıl tüketmeliyiz? Pancar nasıl pişirilir? Pancarın kabukları nasıl kolay soyulur? Fırında pancar nasıl pişirilir? Pancarı haşlamanın püf noktaları nelerdir? Bunlar gibi birçok sorunun cevabı burada…