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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA
21 Kasım 2018 - 12:59,

Bu tereyağı ve peynirin lezzeti topraktan geliyor

Batman'ın Sason ilçesinin Yücebağ beldesinde aileler baharda ürettikleri tereyağı ile peynirleri bozulmaması ve daha lezzetli olması için yaz boyunca toprak altında beklettikten sonra sonbaharda buradan çıkartıp sofralara sunuyor.

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Batman'ın Sason ilçesinin Yücebağ beldesinde yaşayanlar baharda ürettikleri tereyağı ile peynirleri bozulmaması ve daha lezzetli olması için yaz boyunca toprak altında bekletiyor.

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2821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yer alan ve 150 haneden oluşan Yücebağ beldesi sakinleri, baharda ürettikleri tereyağı ve peynirleri 4 ay süresince bir metre derinliğinde kazdıkları çukurlara yerleştirip ardından üzerini toprakla örtüyor. Sonbaharda havaların soğumasıyla aileler ürünlerini kazdıkları çukurdan çıkarıyor.

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Sabahattin İkse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal ürünleri atadan kalma yöntemle yazın toprak altında beklettiklerini söyledi. Toprak altında sakladıkları ürünlerinin bozulmadığını ve daha leziz bir hale geldiğini işaret eten İkse, şunları dile getirdi: "Baharın başlangıcıyla birlikte hayvanlarımızdan sağdığımız sütlerden elde ettiğimiz tereyağı, kaymak ve peyniri kış aylarında tüketmek için toprak altına koyuyoruz. Eskiden elektrik yoktu, dedelerimiz bu yöntemle, toprak altına koyuyordu. Bizler de aynı şekilde yüzlerce yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toprak altı, derin donduruculardan daha sağlıklı."

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Zümrete İkse, toprak altından çıkartılan kaymak, tereyağı ve peynirlerin tadının çok farklı olduğunu söyledi. Geleneksel yöntemin beldede hala sürdürüldüğünü vurgulayan İkse, "Atalarımızdan gördüğümüz şekilde uyguluyoruz. Baharda toprak altına koyup, kışa doğru çıkartılıyor." dedi.

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Ahmet Akça da toprak altında bekletilen ürünlerin bozulmadığına vurgu yaparak, "Kaymak, tereyağı ve peyniri bidonlara koyduktan sonra toprak altına yerleştiriyoruz. Toprak altı, derin donduruculardan daha sağlıklı. Bu şekilde toprak altına koyduğumuz ürünlerin tadı da bozulmuyor aksine tadı daha da güzelleşiyor, lezzeti artıyor" ifadesini kullandı.

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