Tepsisi 60 TL'den günde 300 tepsi satılıyor: Fıstık Bombası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kış aylarında soğuğa ve hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızdan biri bitki çayları. Ihlamurdan kuşburnuna, rezeneden bamya çiçeğine birçok çayın sayısız yararı bulunuyor. Bunlardan biri de zencefil. Dikkatli kullanıldığında sayısız faydası olan zencefili yemeklere ilave etmenin yanı sıra çay olarak da tüketebilirsiniz. Peki zencefil çayı nasıl yapılır? İşte cevabı…
Turşu denince aklımıza genelde, salatalık, biber, domates, lahana gibi geleneksel lezzetler geliyor ama aslında birçok farklı malzemeyle, envaiçeşit turşular yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de soğan. Kırmızı soğandan da arpacık soğandan da çok nefis turşular yapılabiliyor. Peki soğan turşusu nasıl yapılır, soğan turşusunun püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz…