Tatlıcı Salih ustanın vazgeçilmezi haşhaş oldu

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT Müşterilerden Mustafa Sarlık da ilk defa tadına baktığı haşhaşlı halka tatlısının çok güzel ve gevrek olduğunu ifade etti. Sarlık, "Tatlıcımıza sürekli gelir, gider alışveriş yaparız. Çok çeşitli ve farklı tatlıları var. Haşhaşlı farklı tatlılar da yapıyorlar ama halka tatlısını da ilk defa yapmışlar. Ben çok beğendim, çok da güzel olmuş herkese tavsiye ediyorum." dedi. Tatlısever Büşra Öztürk de halka tatlısının sade, Antep fıstıklı ve frambuaz gibi çeşitlerinin yanında haşhaşlı yapılmasının da isabetli olduğunu söyledi.