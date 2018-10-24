Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Tatlı yiyeyim ama çok yorulmadan' diyenler için az malzemeli kolay tarifler
Aniden gelen misafirler, tatlı krizleri veya günlük koşturmacadan bunalanlar için çayın ya da kahvenin yanında pratik ve lezzetli tatlılar vazgeçilmezdir. İşte birkaç basit malzemeyle hazırlanabilen, en üşengeçleri bile mutlu edecek tatlı tarifleri...
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Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Pötibör bisküvi çocukluğumuzdan bugüne ulaşan lezzetlerin başında geliyor. Bu bisküvilerle çok nefis tatlılar yapabilmek mümkün. Biz bu tarifimizde bisküvileri birkaç basit malzemeyle karıştırıp kısa sürede hazır olan çikolatalı toplar hazırladık. Aniden bastıran misafire ve tatlı krizlerine birebir!
Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.
Mikrodalga fırınları genellikle yemek ısıtmak ya da buz çözmek için kullanıyoruz ama aslında bu fırınları kullanarak bir dakika içinde nefis yemekler ve tatlılar yapabilirsiniz. İşte size bir örnek: Mikrodalgada brownie! Tek yapmanız gereken malzemeleri karıştırıp mikrodalgaya yerleştirmek, hepsi bu...
Krep hem basitliğiyle hem de fazla malzeme gerektirmemesiyle tatlı severlerin favorilerinden. Bu tarifimizde krebin içini muzla doldurup üzerine sos dökerek lezzetini bir adım daha ileri taşıdık. Kahvaltıda ya da canınızın tatlı çektiği herhangi bir zamanda kısa sürede hazırlayıp yiyebileceğiniz bu tatlı tarifini bir kenara kaydedin.
Kadayıf en geleneksel tatlılarımızın başında geliyor. Çoğu zaman ceviz ya da fıstıkla şerbetli tatlı olarak tükettiğimiz kadayıfı çikolatalı bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken çikolatayı eritip kavrulmuş kadayıfla karıştırmak ve şekil vermek. Mutfağınızın demirbaşları arasına girecek tarif hemen aşağıda.
Özellikle şeftalinin bol olduğu mevsimde yaptığınızda tadına doyum olmayacak bir tatlı tarifimiz var. Milföy hamuruyla yapılan bu tatlının görüntüsü ve lezzeti o kadar başarılı ki hiç kimse yarım saat içinde hazırlandığına inanmıyor. Misafirlerinizden alkışları toplamak için birebir yani... Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz, afiyet olsun!
Çikolatalı kurabiye herkesin çok sevdiği, çayın kahvenin yanına çok yakışan bir tatlı. Peki bu kurabiyeye hiç nane aroması eklemeyi denemiş miydiniz? Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, elden ele kapışılacak. Şimdiden afiyet olsun!