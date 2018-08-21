Tatile gidemeyenler için İstanbul'da nefes aldıran yazlık mekânlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Lezizz Haberler>Tatile gidemeyenler için İstanbul'da nefes aldıran yazlık mekânlar
Lezizz Haberler

Tatile gidemeyenler için İstanbul'da nefes aldıran yazlık mekânlar

Tatile gidemedim diye üzülmeyin! Bu mekânlarda kendinizi Ege sahillerinde hissedeceksiniz.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
1 / 10

Tatile gidemeyenler için İstanbul birbirinden güzel manzaralarla farklı alternatifler sunuyor. İstanbul'un güzelliğini yaşatacak ve sizi bir kez daha kendine âşık edecek olan yazlık mekân seçeneklerine bir göz atın...

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
2 / 10

Mangerie

Bebek'in en gözde yerlerinden Mangerie terasındaki nefis manzarasıyla hemen herkesi kendine bağlıyor. Trafikten uzak olması da burayı daha da güzelleştiriyor. Manzarası kadar mutfağı da oldukça iyi olan Mangerie’nin müdavimi olabilirsiniz.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
3 / 10

Ravouna 1906

Tarih kokan dekorasyonu ile Ravonua 1906, Taksim'de yer alıyor. Püfür püfür esen terası ve sabaha kadar bakıp doyamayacağınız manzarası ile sizi bekliyor. Bu güzel terasta yaz gecelerinde sevdiğinizle birlikte romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
4 / 10

READ - The Grand Tarabya

Tarabya'da bulunan READ, denize bakan kısmıyla sizi adeta bir tatil kasabasında hissettiriyor. Tatlı tatlı esen rüzgâr, keyfinize keyif katarken limonatalarınızı yudumlayabilirsiniz.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
5 / 10

Erbap Patisserie & Cafe

Çengelköy'de yer alan Erbap, sıcak yaz günlerini güzelleştiren yerlerden. Ağız sulandıran lezzetleri de gönülleri fethediyor.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
6 / 10

The House Cafe

Ortaköy'ün sevilen adreslerinden The House Cafe, Boğaz manzarası ile kendine âşık ediyor. Hem gecesi hem de gündüzü de keyifli olan bu mekân, yaz aylarınızı renklendirecektir.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
7 / 10

Spago - St. Regis İstanbul

Muhteşem terasında günbatımı bir başka olan Spago, Nişantaşı'nda yer alıyor. Kokteyllerinizi, içeceklerinizi yudumlarken keyfinizi ikiye katlayın. Özel akşamlarınızı burada daha da kusursuz bir hale getirebilirsiniz.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
8 / 10

Aşşk Kahve

Kuruçeşme'de yer alan Aşşk Kahve'nin doğayla iç içe denize nazır konumunda kendinizi Çeşme'de hissedebilirsiniz. Bahçesi, ambiyansı ve yemekleri ile dört dörtlük bu mekân tarifsiz bir güzellikte.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
9 / 10

Sardunya Karaköy

Tophane'de yer alan Sardunya Karaköy, kapısından girdiğiniz andan itibaren etkileyen manzarası hiç ayrılmak istemeyeceğiniz bir mekân. İlgili servisi ve nezih ortamı ile de memnuniyet oranı yüksek.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Alamy, Zomato, Foursquare
SON GÜNCELLEME
10 / 10

Mihrabat Korusu

Kanlıca'da bulunan Mihrabat Korusu, muhteşem manzara ve lezzetli yemeklerin en iyi adreslerinden. Serin serin içeceğinizle yazın tadını çıkarın.

mekanMekan seçimiistanbul mekan önerileriistanbul mekanları