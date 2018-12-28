Tatil havasına erken girmek isteyenle için cumaya uygun Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
28 Aralık 2018 - 13:50,

Tatil havasına erken girmek isteyenle için cumaya uygun Lezizz günün menüsü

Haftanın sonuna geldik, şimdi önümüzde hafta sonunu yılbaşıyla birleştirenler için dört günlük bir tatil var. Dolayısıyla dört gün boyunca “Akşama ne pişirsem?” düşüncesi bizden uzakta olacak. Bugün de cumaya ve hafta sonuna yakışır lezzette ve keyifte bir şeyler yemek istiyor olabilirsiniz. O halde Lezizz günün menüsüne mutlaka göz atın. Sokak lezzetleriyle ev yemeğini bir araya getiren nefis yemek tariflerimiz var. Şimdiden afiyet olsun!

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1/5

Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...

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Türkiye'nin neredeyse her şehrinin kendine özel bir köftesi var ama bunlar içinde en bilineni hangisi diye sorsak birçok kişinin aklına Tekirdağ köftesi gelir. Yöresel köftelerin en lezzetlisi Tekirdağ köftesini evinizde kolayca yapıp, ağız tadıyla yemek istiyorsanız tarifimize bir göz atın. İşte Tekirdağ köftesi yapılışı...

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3/5

Kumpir 7'den 70'e herkesin büyük bir zevkle tükettiği atıştırmalıkların başında geliyor. Peki bu benzersiz lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla sevdiklerinize yedirmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se sizi böyle alalım. Çünkü güveçte kolayca yapabileceğiniz püreden kumpir tarifimiz hemen aşağıda sizi bekliyor. İddia ediyoruz, herkes bayılacak!

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4/5

Deniz mahsulleri makarnaya çok yakışıyor. Özellikle kremalı makarnalara balık eklediğinizde enfes sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu tarif de bu enfes sonuçların örneklerinden. En kolay erişilebilen balıklardan somonun yanı sıra bezelye de eklediğimiz bu makarna tarifinin görüntüsü, lezzetinin ne kadar iyi olduğunun adeta bir kanıtı.

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5/5

Tiramisu İtalya'nın en meşhur tatlılarından biri. Kelime anlamı "beni neşelendir" olan tiramisu gerçekten yiyene keyif veriyor. Orijinal tarifinde kedidili bisküviyle yapılan tiramisuyu hazır pasta tabanıyla kolayca yapabilmek mümkün. Kahvesi ve kakaosuyla da tam bir lezzet deposu olan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

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Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yeni yıl ruhunu yansıtan yiyeceklerden biri de yılbaşı kurabiyeleri. Kendi ellerinizle yapacağınız yılbaşı kurabiyelerini ister evinize gelen misafirlere ikram edebilir isterseniz de bir kavanoza koyarak sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz. Hiçbir yılbaşı hediyesi elinizin lezzetini kattığınız bu kurabiyeler kadar tatlı olmayacaktır. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tarifi…

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Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları

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