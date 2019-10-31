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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
31 Ekim 2019 - 12:50,

Tasarrufu bir yaşam biçimi haline getirenler için artan yemeklerle yapılabilecek tarifler

31 Ekim tarihi dünyanın dört bir yanında Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. Ancak tasarruf, sadece bir günle sınırlanabilecek bir şey değil, tam aksine yaşam biçimi haline getirmemiz gereken bir olgu. Özellikle 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği günümüzde gıda tasarrufu çok kritik. Biz de sizin için artmış yemeklerinizi değerlendirerek yapabileceğiniz birkaç yemeği tarifini derledik. İşte pratik ve leziz fikirler…

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1Patates gözlemesi tarifi

Patates gözlemesi tarifi

Artan sulu patates yemeğinizin içinden patatesleri bir kevgir yardımıyla alın. Pişmiş patatesleri mutfak robotundan geçirin. Geri kalan her şey tarifimizde…

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2Yeşil mercimek köftesi tarifi

Yeşil mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesini herkes çok seviyor, peki ya yeşil mercimek köftesi. Artan mercimek yemeğinin yanı sıra ihtiyacınız olan malzemeler tarifimizde...

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3Mac and cheese tarifi

Mac and cheese tarifi

Artan makarnalarınızı değerlendirmenin en enfes yollarından biri mac and cheese olsa gerek. Bol peyniriyle tam bir lezzet deposu olduğunu söylemek zorundayız.

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4Kadınbudu köfte tarifi

Kadınbudu köfte tarifi

Dünden artan pirinç pilavını ısıtıp kurutmak yerine kadınbudu köfteye malzeme olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle şehriyesiz pilavlar bu işe çok uygun.

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5Beğendili tas kebabı tarifi

Beğendili tas kebabı tarifi

Bonfile, nuar gibi parça etlerinizden artanları kuşbaşı doğrayıp biraz soğan ve salçayla lezzetlendirin. Altına da bir püre ya da beğendi eklediniz mi bambaşka bir yemek yarattınız demektir.

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6Tavuklu börek tarifi

Tavuklu börek tarifi

Bu böreği yapmak için tavuk etlerini sıfırdan haşlayabileceğiniz gibi artan tavuk yemeğinizin içindeki etleri didikleyip kullanabilirsiniz de... Lezzeti daha bile zengin olacaktır.

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7Supangle tarifi

Supangle tarifi

Artan keklerle yapabileceğiniz en kolay şey supangle olsa gerek. Biraz çikolata sosuyla bambaşka bir tat yaratabilir, kekinizin aromasına göre lezzetini çeşitlendirebilirsiniz.

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8İspanyol omleti tarifi

İspanyol omleti tarifi

Patateslerinizi robottan geçirmeye üşenirseniz dilim ya da küp halde de değerlendirebilirsiniz. Bunun en kolay yolu da İspanyol omleti diye bilinen tortilla paisana. Tarifimiz ise aşağıda…

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9Mercimekli börek tarifi

Mercimekli börek tarifi

Protein deposu mercimek yemeğinden artanlarla enfes börekler de hazırlayabilirsiniz. Bilmeniz gereken her şey tarifimizde...

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10Makarna salatası tarifi

Makarna salatası tarifi

Makarnanın en hafif hali makarna salatası, artan yemeklerinizi değerlendirmek için çok doğru bir adres olabilir. İçine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bizim tarifimiz sadece bir örnek...

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11Pirinç salatası tarifi

Pirinç salatası tarifi

Artan pilavı değerlendirmenin en kolay yollarından biri de pirinç salatası olsa gerek. Somon ve birkaç yeşillikle 10 dakikada bir yemek hazırlayabilirsiniz.

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12Pratik talaş böreği tarifi

Pratik talaş böreği tarifi

Artan etli yemekleri değerlendirmenin en kolay yollarından biri börek harcı olarak kullanmaktır. Örneğin orman kebabının malzemeleriyle talaş böreğinin iç harcı neredeyse birbirinin aynısıdır.

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13Damat paçası tarifi

Damat paçası tarifi

Artan tavuklarla yapabileceğiniz bir diğer pratik tarif de damat paçası. Balkanlardan Rumeli'ye taşınmış bu yemek yöresel lezzetleri sevenler için.

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14Çikolatalı trüf tarifi

Çikolatalı trüf tarifi

Artan kekleri birkaç temel malzemeyle birleştirip kahvenin yanında çok iyi giden bu çikolatalı trüfleri de yapabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...

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Peki yenmeyen ekmekler nasıl değerlendirilebilir? Vatandaşlar artan ekmeklerle ne yapıyor? İşte cevabı...

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Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

Fotoğraf: Ingimage /
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Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

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