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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27 Eylül 2019 - 16:50,

Tasarruf amacıyla başladı, Adana kebabına bambaşka bir lezzet kattı

Kentin tescilli lezzetlerinden Adana kebabını yurt dışından getirttiği özel bir ahşaba takarak pişiren kebapçı, farklı tadı ve sunumuyla dikkati çekiyor. Boya veya cila gibi kimyasal madde kullanmayan şişlerle pişirilen "Ağaçta Adana kebabı", 4-6 Ekim'de düzenlenecek 3. Lezzet Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Adana kebabını özel tasarımla ahşap şişlerde pişiren kebapçı, farklı tadı ve sunumuyla öne çıkan ürününü 4-6 Ekim'de düzenlenecek 3. Lezzet Festivali'nde beğeniye sunacak.

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Kentte yaklaşık 35 yıldır kebapçılık yapan Mustafa Dağoğlu, mesleğine başladığı yıllarda "tasarruf" amacıyla ahşaptan şişlere takarak yaptığı ürününü yeniden hayata geçirmek için çalışma başlattı.

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Dağoğlu, birçok farklı ahşaptan denediği ancak koku ve lezzet sıkıntısından dolayı başarılı olamadığı projesinde, yurt dışından getirttiği bir ağacın uygun olduğunu belirledi.

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Boya veya cila gibi herhangi bir kimyasal madde kullanmadan, özel olarak üretilen ahşap şişlere, zırhla çektiği kıymasını takan Dağoğlu, istediği lezzete ulaştı.

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Dağoğlu, "Ağaçta Adana kebap" adını verdiği ürününü kentte 4-6 Ekim'de düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nde vatandaşın beğenisine sunmayı, ardından şubesinde satışa çıkarmayı planlıyor.

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Mustafa Dağoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'li yıllardan bu yana kebapçılık yaptığını söyledi.

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Adana'nın çok farklı yerlerinde bu zamana kadar bu işi devam ettirdiğini anlatan Dağoğlu, şöyle konuştu:

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"Keresteciler Sitesi'nde kebap tablam olduğu yıllarda şiş bulamayınca kebabı ağaca taktık ve öyle devam ettik. Ondan sonra da demir şişlere devam ettik."

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"Şimdi yeniden ağaca Adana kebap takmaya başlıyoruz çünkü bu haliyle daha lezzetli oluyor, özel bir ağaçtan yapıyoruz şişleri. Etlerimiz kuzu eti, kendi üretimimiz el kıyması yapıyoruz."

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"Ağaçta Adana kebabında etin suyu içinde kalıyor ve ürün daha lezzetli oluyor."

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Dağoğlu, ürün denemelerinde başarılı olduklarını ve istedikleri lezzeti yakaladıklarını ifade ederek "İnşallah, Adana Lezzet Festivali'nde bu lezzeti vatandaşa sunacağız. Sonrasında da şubemizde satışa çıkaracağız" diye konuştu.

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Yanmayan ahşap şişleri ürettikleri hammaddeyi yurt dışından getirdiklerini belirten Dağoğlu, Adana kebabının lezzetine lezzet kattıklarını kaydetti.

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