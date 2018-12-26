Tarsus'ta 'sarıulak' sevinci... O da coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriTarsus'ta 'sarıulak' sevinci... O da coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı
GeriLezizz Haberler Tarsus'ta 'sarıulak' sevinci... O da coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Haberler
AA
26 Aralık 2018 - 11:52,

Tarsus'ta 'sarıulak' sevinci... O da coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde nesilden nesle aktarılan bahçelerde ilçeye özgü "sarıulak" zeytinini yetiştiren çiftçiler, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/8

Neolitik dönemden bu yana kültürlerin buluşma noktası olup, birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği ilçede, bir süre önce coğrafi işaret tescil belgesi alınan "Tarsus humusu"nun yanına yeni bir ürün eklendi.

2/8

Tarsus Ticaret Borsasının yürüttüğü çalışmalar sonucunda yöreye özgü "sarıulak" zeytinine, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ilçenin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Yüz yıllardır ilçedeki verimli topraklarda binbir emekle zeytinlerini yetiştiren üreticiler, tescillenen ürünün daha çok kişiye ulaşmasını amaçlıyor.

3/8

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, coğrafi işaret tescil belgesi almak için uzun yıllardır kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve sonunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Kaya, alınan tescilin sarıulak cinsi zeytinin değerini artıracağına işaret ederek, "Kentin marka değeri ortaya çıkıyor. Kentin değerlerinin tanıtımı açısından tescil bize çok ciddi bir katkı sağlıyor. Sağlıklı ve eşsiz bir tada sahip olan bu zeytinimizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak için ciddi bir mesafe kat etmiş olduk" dedi.

4/8

Sarıulak zeytininin kendine has bazı özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Kaya, "Dedelerimizden ve ninelerimizden gelen bir kültür bu. Çok eşsiz bir tadı var. Sarıulak zeytininin yağı da çok leziz. Çok kıymetli bir zeytinyağı. Özel olarak çeşitli salatalarda kullanılıyor. Belli oranlarda da direkt olarak içilebiliyor" diye konuştu. Kaya, bölgedeki birçok zeytin üreticisinin tescil haberiyle büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, bundan sonra ise sarıulak cinsi zeytin ağaçlarının sayısını artırmaya çalışacaklarını bildirdi.

5/8

Bu konuda bir proje geliştireceklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Uzmanlarla birlikte zeytin fidanlarını sağlıklı şekilde çoğaltacak bir proje uygulayacağız. Bunun da adımını attık. Bu fidanları çoğaltarak üreticimize dağıtacağız. Yoğun üretim olmalı ki hem Türkiye'deki iç piyasaya hem de ihracat noktasında hizmetimiz olsun. Türkiye'nin birçok yerinden zeytin ve yağı için talepler oluyor. İnşallah fidanlarımızı çoğaltarak toptan ve yüklü satışlara da geçeceğiz. Tarsus gelecekte Ege Bölgesi'ndeki birçok kentte olduğu gibi kendi zeytiniyle anılacaktır."

6/8

Üretici Osman Yücel de sarıulak zeytininin üretimini sürdürebilmek adına uzun yıllardır emek verdiklerini ifade etti. Yöredeki zeytin bahçelerinin genelde dede mirası olduğunu aktaran Yücel, "Yıllardır babalarımızdan ve dedelerimizden kalan bahçelerdeki zeytinleri hasat edip perakende olarak değerlendiriyoruz. Sarıulak zeytini, damak lezzetine hitap eden bir türdür. Genellikle yeşil zeytin olarak tüketilir. Fabrika yöntemiyle değilde evde kurulabilecek en iyi zeytin cinslerinden birisidir." diye konuştu.

7/8

Yücel, sarıulak cinsi zeytini farklı bölgelerde aşılayarak yetiştirmeye çalışanların başarılı olamadığını aktararak, Tarsus ikliminin de ürünün kalitesi üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Alınan tescille daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacaklarının altını çizen Yücel, "Dedelerimiz de bu zeytini yetiştirirdi. Şimdiye kadar bir tescilimiz yoktu. Bundan sonra tanıtım açısından tescilin bize çok faydası olacak" dedi. Hasan Yılmaz ise sarıulak cinsi zeytinin gelecek kuşaklara da aktarılması ve daha çok kişiye ulaşması için alınan tescilin önemli olduğunu söyledi.

8/8

Son olarak geçtiğimiz hafta Ardahan ilimizin Posof ilçesinde yetişen içi de dışı da kırmızı elma coğrafi işaret tescili almıştı. İşte Posof elması ve diğer tescilli lezzetler...

İŞTE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN TESCİLLENMİŞ LEZZETLER
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Manisa'daki bu lokantada kimseden hesap istenmiyor

Manisa'da faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Hayırsever işletmeci, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için de hiçbir müşterisinden hesap sormuyor ve sadece ödeme yapan misafirlerinden para alıyor.

/
Lezizz Öneriler

Portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi

Portakal reçeli nasıl yapılır sorusunun yanıtı, kahvaltıda tatlıya doymak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer lan portakal reçelinin yapımı oldukça basit. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git