Tarsus kebabını Ankara'ya tanıttılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriTarsus kebabını Ankara'ya tanıttılar
GeriYemek Kültürü Tarsus kebabını Ankara'ya tanıttılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 10:59,

Tarsus kebabını Ankara'ya tanıttılar

Ankara’da Tarsuslular Derneği (TADER) tarafından organize edilen Tarsus Kebabı Tanıtım Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ankara’da Tarsuslular Derneği (TADER) tarafından organize edilen Tarsus Kebabı Tanıtım Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2

TADER tarafından organize edilen ve Tarsus Belediyesi’nin de destek verdiği Tarsus Kebabı Tanıtım Günü Ankara Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

3

Programa TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İyi Parti Mersin Milletvekilleri Zeki Hakan Sıdalı ile Behiç Çelik, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

4

Tarsus’un lezzetleri arasında yer alan Tarsus Kebabı tanıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Bozdoğan, katılımcılara son 6 ay içerisinde belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

5

Palyatif Bakım Merkezi’nin Tarsus’ta açılacağı müjdesini de veren Başkan Bozdoğan, "Tarsus deyince böyle bir kadim toprak için elbette herkesin ama herkesin söyleyecek çok sözleri var. Dediğim gibi spordan, sanata, ekonomiden, siyasete, sosyal yaşantıdan, stratejik Tarsus’un durumuna kadar herkesin söyleyeceği çok şey var. Naçizane bu şehri yöneten biri olarak, bir belediye başkanı olarak benim söylemek istediğim bazı konular var. Belediye Başkanı olduktan sonra bu altı ay süreç içerisinde 150 program yaptık. Bu 150 programda, etkinlikte istediğimiz tek bir şey vardı. Üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü Tarsusun alt yapısını oluşturmaktı. Elbette ki bu görevi yaparken de en önemli olaylardan bir tanesi bir kentin sosyalleşmesinde en önemli unsur üniversitedir. İlk yaptığımız işte üniversitemize 260 dönümlük bir yeri bağış yaptık. Bunun arkasına bu 260 dönümlük yere 140 dönüm daha ekledik. Bunun yanı sıra Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Merkezi açılışını yaptık ve yaşlılarımızın geleceği içinde bir müjde vermek istiyorum. Belki de Türkiye’deki birçok belediyede olmayan çok fazla katılımlı Palyatif Bakım Merkezini Tarsusta açacağız" dedi.

6

Tarsus plajının açılması konusunda siyasilere çağrıda bulunan Bozdoğan, "Elbette bu kentin bir plajı var. Benim yaşımda olanlar o plajı iyi bilirler. Buranın biran önce halka açılması ve o plaja Tarsus halkının gelmesi gerekiyor. Türkiyenin en iyi ama en iyi beyaz kum plajı Tarsusta ve biz bu plaja 30 yıldır gidemiyoruz. Elbette ki Tarsusta kime sorarsanız sorun bu plajın biran önce açılması gerekiyor. O yüzden bütün siyasilerimden en büyük isteğim; Bu plajın açılması için bize yardımcı olun. Buna ihtiyacımız var. Burası bize kalan 10 bin yıllık bir kent, önemli bir miras. Bizim de bu 10 bin yıllık mirası 10 bin yıl sonraya götürmemiz gerekiyor. Bunun içinde Tarsus adına hepinizden isteklerinizi ve mutlak surette bize yardım etmenizi ısrarla istiyorum. Çünkü her şeyin ilkini yaşayan bu kent, ilk elektriğin elde edildiği, ilk üniversitenin kurulduğu, ilk ticaret ve sanayi odasının kurulduğu bu kent, eminim sizlerde bana hak vereceksiniz. Her şeye layık ve bu kentte insanlarımızın 22 tane fabrika kapandıktan sonra ne duruma düştüğünü ve bu kentte ekonomik olarak sıkıntıların ne kadar hat safhaya çıktığını hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu

7

Başkan Bozdoğan, son olarak bin 800 ürününün yetiştiği bir kentte yaşadıklarını kaydederek, "Tarsus’u her yönüyle tanıtacak proje ve etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimizi tanıtıp, anlattığımız zaman başarıyı yakalayacağız" ifadesini kullandı.

8

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri, ocak başına geçerek hep birlikte kebap pişirdi.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Küşleme nedir? Küşleme hayvanın neresi?

Küşleme, özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Danada bonfile neyse, kuzuda da küşleme de aynı değere sahiptir. Peki, küşleme nedir, hayvanın neresidir? İşte, küşleme hakkında bilgiler...

/
Lezizz Öneriler

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı

İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle soframıza geliyor. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokolinin faydalarını sağlamanın en iyi yöntemlerinden. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası malzeme listesi nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git