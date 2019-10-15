Tarsus kebabını Ankara'ya tanıttılar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Küşleme, özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Danada bonfile neyse, kuzuda da küşleme de aynı değere sahiptir. Peki, küşleme nedir, hayvanın neresidir? İşte, küşleme hakkında bilgiler...
İçerisinde bulundurduğu vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposu olan brokoli, haşlama, salata, çorba gibi farklı çeşitlerle soframıza geliyor. Brokoli çorbası, sebze sevmeyen çocuklara bile brokolinin faydalarını sağlamanın en iyi yöntemlerinden. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası malzeme listesi nelerdir? İşte brokoli çorbası tarifi ve hazırlanışı