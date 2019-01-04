Tarihi yaşatmak için nehre pilav döktüler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Turşu denince aklımıza genelde, salatalık, biber, domates, lahana gibi geleneksel lezzetler geliyor ama aslında birçok farklı malzemeyle, envaiçeşit turşular yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de soğan. Kırmızı soğandan da arpacık soğandan da çok nefis turşular yapılabiliyor. Peki soğan turşusu nasıl yapılır, soğan turşusunun püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz…
Karamel genellikle tatlılarda karşımıza çıkan çok temel bir sostur. Temel olarak şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edilir. İçine tereyağı ve krema da eklendiğinde tam bir sos kıvamına kavuşur. Peki karamel nasıl yapılır? İşte pastadan cheesecake’e, krem karamelden trileçeye birçok tarifte karşımıza çıkan karamelin yapılışı ve püf noktaları.