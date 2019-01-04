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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04 Ocak 2019 - 09:33,

Tarihi yaşatmak için nehre pilav döktüler

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sultan 2. Bayezid Külliyesi aşçısı Aşçı Yahya Baba'yı düzenlenen törenle andı. Yahya Baba'nın tarihte artan pirinç tanelerini balıklara verdiği gibi aşçılık bölümü öğrencileri de nehre pilav döktü.

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Edirne'de aşçılık öğrencileri 15. yüzyılda yaşayan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi aşçısı Aşçı Yahya Baba'yı mezarı başında düzenlenen törenle andı.

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Külliyenin yanındaki Yahya Baba'nın mezarının bulunduğu alana beyaz önlükleriyle gelen Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri anmaya katılanlara pilav, ayran, zerde ve Osmanlı şerbeti ikram etti. Aşçı Yahya Baba için dua edilmesinin ardından, Yahya Baba'nın hayatı anlatıldı.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatından eli ve gönlü cömert insanların yetiştiğini belirterek, "Bizlere de cömertlikleri ve temiz kalplilikleriyle yol gösteriyor. Bunlar bizim medeniyet kodlarımızda var. İşini severek ve hakkıyla yapmak bizim irfan geleneğimiz. Hangi mesleği yaparsak yapalım ancak insanları doyuran insanlar daha çok sevap alıyor. Fırıncılar, lokantacılar ve aşçılar bunların başındadır. Karşılık beklemeden, özveriyle işine sevgisini katan insanların yemekleri daha lezzetli olur. Bu vesileyle Aşçı Yahya Baba'yı rahmetle anıyoruz" dedi.

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Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Uz da anma programıyla birlikte aşçılık bölümü öğrencilerine önlük giyme etkinliği düzenlediklerini, bu etkinliğe de "Aşçı Yahya Baba Anma ve Önlük Giyme" adı verdiklerini söyledi.

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Öğrencilerin Aşçı Yahya Baba'yı örnek alarak yemeklerini yapacağını belirten Uz, "Buradaki amacımız öğrencilerimizin önlüklerini giymek suretiyle motivasyonlarını artırmaktır. Aşçı Yahya Baba, her gün yemek dağıtımından sonra artan pilavı Tunca Nehri'nden balıklarına dökermiş. Biz de öğrencilerimizle bu anı oluşturarak tarihi yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

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Konuşmaların ardından törene katılanlar Tunca Nehri kenarındaki sedde üzerinden yürüyerek Yalnızgöz Köprüsü'ne geldi. Aşçı adayları öğrenciler ve törene katılanlar kazandaki pilavı tahta kaşıkla nehre serpti.

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Aşçılık bölümü öğrencisi İrfan Metehan Bakır, Yahya Baba'yı yad ettiklerini belirterek "Biz de onun gibi yaptığı pilavlardan artan pirinç tanelerini nehre balıkların beslenmesi için döktük" dedi.

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Aşçılık bölümü öğrencisi Talha Emir Kar da tarihi anma töreniyle yaşattıklarını belirterek, etkinliği gelenekselleştireceklerini kaydetti.

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