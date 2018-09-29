Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler
Herkesin mutfakta olmazsa olmaz dediği bir şeyler vardır. İşte profesyonel şeflerin tercihleri...
Herkesin mutfağında olmazsa olmaz bazı malzemeler vardır. Neredeyse bütün yemeklerine bu malzemeyi eklerler. Aynı şey profesyonel şefler için de geçerlidir. BuzzFeed, ABD'nin tanınmış şeflerine mutfaklarının en önemli malzemesini ve bu malzemeyi nasıl kullandıklarını sormuş. İşte şeflerin ilham verici cevapları...
Balık sosunu o kadar seviyorum ki, yemek tarifleri sitemde balık soslu yemekler için özel bir bölüm var. Girl & the Goat'ta yaptığım taze fasulye sotesinin yanı sıra, peynirli yengeç sosuna, etli güvece, chimichurri'ye balık sosu koyuyorum.
Stephanie Izard (Little Goat, Girl and the Goat) - Balık sosu
Ne zaman seyahate çıksam, gittiğim yerden yerel acı sosları alırım. Ete ekleyebilirsiniz, salata sosu yapabilirsiniz, yumurtayla da çok iyi gider... Bir de her zaman dolabımda turşu bulunur. Somon, kızarmış balık, köfteler, salatalar, turşuyla çok yakışır.
Marcus Samuelsson (Red Rooster & Streetbird Rotisserie) - Acı sos ve turşu
Kilerimde her zaman ton balığı konservesi bulunur. Ton balıklı makarna salatası ya da, ton balıklı ve yumurtalı pilav gibi hızlı yemekler hazırlamak için bu konserveleri kullanırım.
Giuseppe Tentori (GT Prime and GT Fish & Oyster) - Konserve ton balığı
Buzdolabımda her zaman bir miktar tuzsuz tereyağı bulundururum. Mutfağımda tereyağı her zaman çok önemli bir aktördür. Tepsileri yağlarım, sebzeleri sotelerim, kızartma yaparım, kek yaparım, pancake yaparım. Bazen ekstra bir lezzet arıyorsam, tereyağını önce karamelize ederim.
Christina Tosi (Milk Bar) - Tuzsuz tereyağı
Konserve domatesi, hemen hemen her şeyde kullanabilirsiniz. Benim en favori yemeğim pappa al pomodoro denilen domatesli ekmek çorbasıdır. Bu çorbada ayrıca parmesan peyniri ve taze çekilmiş karabiber de bulunur.
Michael Fiorelli (Love & Salt) - Konserve domates
Zeytin ezmesi, brokoli ya da kuşkonmaz gibi sebzelerin sotesine farklı bir tat katar. Sebzeleri kahverengileşene kadar soteler, sonra biraz zeytin ezmesi, zeytinyağı, biraz limon suyu ve çok az pul biberle karıştırırım. Balıkları ızgaraya koymadan önce üzerine zeytin ezmesi sürerseniz de çok lezzetli olur.
Katie Button (Cúrate) - Zeytin ezmesi
Ekşi mayalı ekmeği kızartırım. Üzerine biraz tereyağı sürer, kıyılmış kornişon turşusu ve bu sardalyelerden eklerim. Çok basit ama bütün gece yemek pişirdikten sonra ben böyle şeyler yemeyi seviyorum. Eğer biraz daha uğraşacaksam, sardalyeden pate yapar, Frenk soğanı, limon ve dereotuyla karıştırır kızarmış ekmeğin üzerine sürerim.
Matt Hyland (Emily) - Sardalye konservesi
Mutfağımda her zaman kavanozlar dolusu jalapeno turşusu bulunur. İster kahvaltıya patates hazırlayayım, ister et marine edeyim, jalapeno her zaman çok kararında bir acılık verir. Turşunun suyunu biraz mayonezle karıştırdığımda da mükemmel bir sandviç sosu elde ederim.
Troy Guard (TAG) - Jalapeno biberi turşusu
İnsanlar ançüezin kokusundan rahatsız olurlar ama bence sarımsak, zeytinyağı ve tereyağıyla karıştırınca çok lezzetli bir İtalyan sosu ortaya çıkar. Ben bu sosu turptan rokaya her şeyin üzerine koyarım.
Jared Braithwaite (Colonie) - Zeytinyağında ançüez
Yumurtaya, pilava, çorbaya koyarım. Her şeyin tadını mükemmelleştirir.
Mary Dumont (Cultivar) - Kırmızıbiber sosu
Sardalyeler benim "Fakirlik Yemeği" dediğim tariflerin başrol oyuncusudur. Kilerinizde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle karıştırdığınızda ucuz ve lezzetli yemekler ortaya çıkar. Favorim sardalyeli linguine'dir.
Casey Rebecca Nunes (Media Noche) - Sardalye
Harissa'nın içine kıyılmış kişniş ve limon suyu ekler tavuk kanatlarını bunun içinde marine ederim. Harissa tozunu da kuzu etli sandviçin yanına yaptığım salatalık, domates ve naneli salataya sos olarak kullanırım. Yoğurtla karıştırıldığında da ızgara yapılacak etler için çok iyi bir marine olur.
Jason Campbell (Mary Eddy's) - Harissa sosu