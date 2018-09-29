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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
29 Eylül 2018 - 12:45,

Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler

Herkesin mutfakta olmazsa olmaz dediği bir şeyler vardır. İşte profesyonel şeflerin tercihleri...

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1

Herkesin mutfağında olmazsa olmaz bazı malzemeler vardır. Neredeyse bütün yemeklerine bu malzemeyi eklerler. Aynı şey profesyonel şefler için de geçerlidir. BuzzFeed, ABD'nin tanınmış şeflerine mutfaklarının en önemli malzemesini ve bu malzemeyi nasıl kullandıklarını sormuş. İşte şeflerin ilham verici cevapları...

2


Scott Conant (Fusco) - Haşlanmış nohut konservesi

Haşlanmış nohutları önce tavada kızartıyorum. Arkasından yağını alıp toz kırmızıbiber ve deniz tuzuna buluyorum. Patlamış mısır gibi bir atıştırmalık oluyor.

3


Stephanie Izard (Little Goat, Girl and the Goat) - Balık sosu

Balık sosunu o kadar seviyorum ki, yemek tarifleri sitemde balık soslu yemekler için özel bir bölüm var. Girl & the Goat'ta yaptığım taze fasulye sotesinin yanı sıra, peynirli yengeç sosuna, etli güvece, chimichurri'ye balık sosu koyuyorum.

4


Marcus Samuelsson (Red Rooster & Streetbird Rotisserie) - Acı sos ve turşu

Ne zaman seyahate çıksam, gittiğim yerden yerel acı sosları alırım. Ete ekleyebilirsiniz, salata sosu yapabilirsiniz, yumurtayla da çok iyi gider... Bir de her zaman dolabımda turşu bulunur. Somon, kızarmış balık, köfteler, salatalar, turşuyla çok yakışır.

5


Giuseppe Tentori (GT Prime and GT Fish & Oyster) - Konserve ton balığı

Kilerimde her zaman ton balığı konservesi bulunur. Ton balıklı makarna salatası ya da, ton balıklı ve yumurtalı pilav gibi hızlı yemekler hazırlamak için bu konserveleri kullanırım.

6


Christina Tosi (Milk Bar) - Tuzsuz tereyağı

Buzdolabımda her zaman bir miktar tuzsuz tereyağı bulundururum. Mutfağımda tereyağı her zaman çok önemli bir aktördür. Tepsileri yağlarım, sebzeleri sotelerim, kızartma yaparım, kek yaparım, pancake yaparım. Bazen ekstra bir lezzet arıyorsam, tereyağını önce karamelize ederim.

7


Michael Fiorelli (Love & Salt) - Konserve domates

Konserve domatesi, hemen hemen her şeyde kullanabilirsiniz. Benim en favori yemeğim pappa al pomodoro denilen domatesli ekmek çorbasıdır. Bu çorbada ayrıca parmesan peyniri ve taze çekilmiş karabiber de bulunur.

8


Katie Button (Cúrate) - Zeytin ezmesi

Zeytin ezmesi, brokoli ya da kuşkonmaz gibi sebzelerin sotesine farklı bir tat katar. Sebzeleri kahverengileşene kadar soteler, sonra biraz zeytin ezmesi, zeytinyağı, biraz limon suyu ve çok az pul biberle karıştırırım. Balıkları ızgaraya koymadan önce üzerine zeytin ezmesi sürerseniz de çok lezzetli olur.

9


Matt Hyland (Emily) - Sardalye konservesi

Ekşi mayalı ekmeği kızartırım. Üzerine biraz tereyağı sürer, kıyılmış kornişon turşusu ve bu sardalyelerden eklerim. Çok basit ama bütün gece yemek pişirdikten sonra ben böyle şeyler yemeyi seviyorum. Eğer biraz daha uğraşacaksam, sardalyeden pate yapar, Frenk soğanı, limon ve dereotuyla karıştırır kızarmış ekmeğin üzerine sürerim.

10


Troy Guard (TAG) - Jalapeno biberi turşusu

Mutfağımda her zaman kavanozlar dolusu jalapeno turşusu bulunur. İster kahvaltıya patates hazırlayayım, ister et marine edeyim, jalapeno her zaman çok kararında bir acılık verir. Turşunun suyunu biraz mayonezle karıştırdığımda da mükemmel bir sandviç sosu elde ederim.

11


Jared Braithwaite (Colonie) - Zeytinyağında ançüez

İnsanlar ançüezin kokusundan rahatsız olurlar ama bence sarımsak, zeytinyağı ve tereyağıyla karıştırınca çok lezzetli bir İtalyan sosu ortaya çıkar. Ben bu sosu turptan rokaya her şeyin üzerine koyarım.

12


Thomas Chen (Tuome) – El yapımı kaliteli tereyağı

Elbette tereyağı her şeyin tadını güzelleştirir. Ama benim favorim güzel bir tost yapmak, bifteği tereyağında pişirmek ya da makarnayı tereyağıyla yağlamaktır.

13


Mary Dumont (Cultivar) - Kırmızıbiber sosu

Yumurtaya, pilava, çorbaya koyarım. Her şeyin tadını mükemmelleştirir.

14


Steven Redzikowski (OAK at fourteenth ve Acorn) - Rezene poleni

Rezene poleni, benim için tuz-karabiber kadar vazgeçilmez. Tüm yemeklerime anasonlu bir tat veriyor. Pizzaya, makarnaya hatta vanilyalı dondurmaya bile biraz serpiyorum.

15


Casey Rebecca Nunes (Media Noche) - Sardalye

Sardalyeler benim "Fakirlik Yemeği" dediğim tariflerin başrol oyuncusudur. Kilerinizde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle karıştırdığınızda ucuz ve lezzetli yemekler ortaya çıkar. Favorim sardalyeli linguine'dir.

16


Jason Campbell (Mary Eddy's) - Harissa sosu

Harissa'nın içine kıyılmış kişniş ve limon suyu ekler tavuk kanatlarını bunun içinde marine ederim. Harissa tozunu da kuzu etli sandviçin yanına yaptığım salatalık, domates ve naneli salataya sos olarak kullanırım. Yoğurtla karıştırıldığında da ızgara yapılacak etler için çok iyi bir marine olur.

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