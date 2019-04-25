Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen “İstanbul Mutfağı” konferansında konuşan Prof. Dr. Artun Ünsal, "Gençlere tavsiyem, kuru fasulye, pilav ve çorbayı iyi yapmayı öğrenmeden İtalyan, Japon, Güney Amerika usulü yemeklere fazla ilgi duymayın. Önce milli, yerli, İstanbul ve Anadolu yemeklerimizi, bir Türk mutfağının çatısı altında birleştirelim" dedi. Prof. Dr. Arif Bilgin ise "Kahvaltı kültürü ortaya çıkmadan önce Osmanlılar, kuşluk vakti ve ikindi ile akşam arasında olmak kaydıyla iki öğün yemek yiyorlardı" diye konuştu.
Onlarca kek tarifi olsa da bir tanesi var ki popülerliğini yitirmiyor: Islak kek… Büyük küçük herkesin severek tükettiği ıslak kek, lezzetini enfes kakao sosuna borçludur. Kakao, süt ve şeker ile birleşiminden oluşan ıslak kek sosunu yaparken ise bazı noktaları atlamamak gerekiyor. Peki, ıslak kek nasıl yapılır? İşte, pratik ıslak kek tarifi ve püf noktaları