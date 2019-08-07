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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
07 Ağustos 2019 - 10:12,

Tamamen organik bir lezzet... Ağaçların tepelerinden topluyor talebe yetişemiyorlar

Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor.

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Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor.

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Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Ballar büyük talep görüyor.

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Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor.

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Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor.

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Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor.

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Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi.

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Memoğlu, "Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir. İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür" dedi.

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Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, şöyle devam etti:

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"Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir."

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"Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışarıdan müdahaleler yapılabiliyor. Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor."

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"Biz de şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız. Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş."

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"Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacak."

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