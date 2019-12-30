Tamamen doğal ortamda yetiştiriliyor, yılbaşı sofralarını süslemeyi bekliyor

"Hindi üretimini yeniden canlandırmak ve eski günlerine döndürmek için çalışmalarımız var. Gıda Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde, oraya organik ürün tedarik edilecek, hindi üzerine işletmeler olacak. Onlara da organik hindicilikle alakalı teşvik anlamında, eski ekonomik değerini taşıması için desteğimiz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası, tarım müdürlüğüyle beraber inşallah bir çalışmamız olacak ama ilk başlardaki seviyeye ulaşmak zaman alacaktır. Kandıra adı geçtiğinde yoğurdu, doğası ve turizmiyle beraber hindiyi de tekrar gündeme taşımak istiyoruz."