Tam 49 kilo 100 gram! Görenler şoke oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriTam 49 kilo 100 gram! Görenler şoke oldu
GeriYemek Kültürü Tam 49 kilo 100 gram! Görenler şoke oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
26 Eylül 2019 - 10:23,

Tam 49 kilo 100 gram! Görenler şoke oldu

"Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında en ağır karpuz yarışması düzenlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Diyarbakır'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında yarışmalar düzenlendi.

2

Valilik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Hipodromu'nda "Karpuz Koşusu" gerçekleştirildi.

3

Koşuyu jokeyliğini Velat Demir'in yaptığı "Koca Oğul" adlı İngiliz atı kazandı.

4

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yarışmada birinci olan atın sahibi Ömer Demir adına Mehmet Balta'ya kupasını verdi.

5

Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

6

Tarım Müzik Korosu tarafından sunulan yöresel türküler dinletisinin ardından konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır karpuzunun kentin birçok özel ve güzel yanı gibi dünyaya tanıtılması gereken, tadılmaya değer bir değeri olduğunu dile getirdi.

7

Sahip olduğu 10 bin yıllık tarihi geçmişi, değerleri ve üzerinde izler bırakan medeniyetlerin çok büyük öneme sahip olduğunu ve amaçlarının bu değerleri önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Güzeloğlu, "Görev süremizin geride kalan 2,5 yılında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Çünkü Diyarbakır'ın kendisi zaten bir dünya markası. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bunu sunan bir tarih hazinesi" diye konuştu.

8

Diyarbakır'ın Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarlar Birliği'nce (FIJET) verilen Altın Elma Ödülü'nü aldığını hatırlatan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

9

"Diyarbakır karpuzu dahil, bilinen ve bilinmesi gereken her türlü zenginlik ve güzelliğimizi uluslararası alana taşıyacağız."

10

"Bugün ne yazık ki geçmiş yıllarda Diyarbakır'ın bütün alanlarında yaşandığı gibi ihmal ve bu kente ihanet yüzünden geri bıraktırılan bir değer."

11

"Yıllar boyunca bu kentin bütün bu güzelliklerini örtmek isteyen, bu güzellikler yerine terörü bu kente getirmek isteyen ihanetin iş birlikçilerinin, uzantısında belediye ve diğer iş birliklerinde bulunanların ihaneti sonucunda neredeyse yok olma düzeyine düşen bir zenginliğimizdi. Şimdi talimatı verdik. İlk etapta ekim alanlarını büyüteceğiz."

12

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da kentin 7 milyon dekar tarım arazisine sahip olduğunu ve bunun da 44 bin dekarlık kısmının karpuz yetiştiriciliği için kullanıldığını söyledi.

13

Yıllık ortalama 165 bin tonluk karpuz üretimiyle Türkiye'de söz sahibi olduklarını ifade eden Atalar, Diyarbakır'da sürme, pembe, ferik, beyaz kış ve kara kış olmak üzere 5 türde karpuz yetiştiriciliği yapıldığını anlattı.

14

Konuşmaların ardından çocuklar arasında yapılan "karpuza en çok yakışan çocuk" ve "karpuz yuvarlama" yarışı renkli görüntüler oluşturdu.

15

Etkinliğin, "En ağır karpuz" yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuz birinci seçildi.

16

Programda, ödüllü şef Yusuf Altınkaya'nın karpuzlardan yaptığı Türk bayrağı ve çeşitli eserler alanda sergilendi.Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

17
18
19
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Hatay lezzetleri İstanbul'da meraklılarıyla buluşuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’ın Turizm ve Gastronomi Günleri, İstanbul Maltepe'de başladı.

DHA /
Lezizz Öneriler

Mayonez nasıl yapılır? İşte evde mayonez yapımı ve tarifi

Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git