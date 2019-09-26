Tam 49 kilo 100 gram! Görenler şoke oldu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’ın Turizm ve Gastronomi Günleri, İstanbul Maltepe'de başladı.
Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.