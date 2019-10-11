Tam 237 çeşit turşu yaptı! Son malzemesi ise...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, parmak kebabı da bunlardan. Aynı boyutlarda kesilen sebzeler ve kuşbaşı etini buluşturan parmak kebabı, gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle et yemekleri arasında favorilerinizden biri olmaya aday. Peki, parmak kebabı için gerekli malzemeler neler? Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…
Misafirlerinize ya da sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes bir yufka tatlısı tarifi veriyoruz. Pekmezle yapılan bu tarifin püf noktası iç harcında gizli. Hazır veya elinizle açacağınız yufkalar, üzüm pekmezli iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, adım adım pekmezli yufka tatlısı tarifi...