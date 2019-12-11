Tam 16 saat fırınlanıyor! Her derde deva

Pöçün yemek için bir vakti olmadığını ve güne pöç yiyerek enerjik başladığını söyleyen Nedim Olgunharputlu, “Pöç yemek için tek sebep olmaz. Çok lezzetli bir yemek ve günde 3 öğün yenebilir. Hem çok sağlıklı, hem de çok lezzetlidir ayrıca şu soğuk kış günlerinde yüksek enerjisiyle insanı gün boyu sıcak tutar. Bugün de soğuk bir gün ve güne enerjik başlamak için, pöç ile başlayalım dedik” ifadelerini kullandı.