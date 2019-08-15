Tadı ve kokusu muza benziyor, görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kültür Bakanlığı, binlerce yıllık Anadolu kültürünün mutfağında tüten benzersiz 10 özel pilavı belirleyerek fotoğraf ve tariflerini paylaştı. İşte bu 10 özel Anadolu lezzeti.
Etli veya etsiz olarak hazırlanan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, bayramın gelmesiyle beraber sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Ağır misafirleriniz için Kurban Bayramı'na özel yapacağınız etli sarma püf noktalarına dikkat ederseniz lezzeti ile damağınızda enfes tat bırakacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram misafirleriniz için yaprak sarma tarifi.