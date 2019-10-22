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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
22 Ekim 2019 - 14:05,

Süslemeler için 30 ton ürün kullanıldı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Mersin’de bu yıl 1- 3 Kasım tarihleri arasında yedincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nde 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak.

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Mersin’de bu yıl 1- 3 Kasım tarihleri arasında yedincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nde 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. 100 ton ürünle süslemenin yapıldığı festivalde, narenciye ürünlerinden oluşan farklı lezzetler de sergilenecek.

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7’nci Uluslararası Mersin Narenciye Festivali tanıtım toplantısına Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ile STK temsilcileri katıldı.

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Toplantının başında, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan narenciye temalı özel tasarım elbiselerin yer aldığı defile ile başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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Etkinlikte ilk olarak söz alan Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin yedincisinde kentin simgesi ve ortak paydası olan narenciye etrafında bir kez daha kenetlenildiğini belirterek, festivalin 70 dönümlük bir alanda yapılacağını söyledi.

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Festival için süslemesi yapılacak olan 30 figür için 100 ton narenciye ürünü kullandıklarını ifade eden Özdemir, "Mersin ilçe sınırları içerisinde 10 traktörler ile çekilen figürlerimiz 4 gün boyunca kenti dolaşacaklar. Yurtdışından gelecek 25 ülkeden, 700 folklor gösteri sanatçısı şehri karış karış dolaşacak. Alışveriş merkezlerinde de gösteriler yapılacak. Amacımız hem alana gelemeyenlere ulaşmak, hem de alana gelinmesi için çağrı yapmak. Festivale Şili’den, Kolombiya’dan, Meksika’dan, Güney Kore’den yani dünyanın dört bir yanından genç sanatçılar Mersin’e gelecek. Çocukların narenciyeye erişmesi amacıyla 4 ilçedeki belediyeler ile temas ederek 5 okulda, 20 bin öğrenciye narenciye dağıtıyoruz" dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de, festivalin etkinliği ile insanları bir araya getirerek, sosyal iletişimi, mutluğu, gülücüğü, şarkıyı, tanıtımı çağrıştırdığını kaydederek, "Biz daha mükemmel bir Mersin yaratmak istiyoruz. Yakın tarihin sadece Türkiye’de değil dünyada yükselen yıldızının Mersin olması gerekiyor. Tüm kriterler bize bunu gösteriyor. Muazzam bir tarihi kültürel birikimimiz, inanılmaz ekonomik potansiyeliz, doğamız, insan kaynağımız var. Mersin şanslı günler yaşıyor. Buraya destek sadece halkın parasını aktarmakla olmaz, bizim buraya gönlümüzü vermemiz lazım. Gönülden sahiplenmek lazım, gelişen kentler böyle gelişiyor, samimi olarak bir araya geliyor. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlik olmamız lazım" diye konuştu.

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Vali Ali İhsan Su da narenciyenin Mersin ve Türkiye için önemli bir örün olduğun vurgulayarak, şunları söyledi:

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"On binlerce insanımıza ilimizde narenciye sektörü istihdam sağlıyor, üreticimiz bundan para kazanıyor. Milyonlarla ifade edilen değerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin yaklaşık dörtte bir narenciye üretimini 1,2 milyon ton ile Mersin olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam, ihracat demek. Aynı zamanda bu festivalimiz 2020’de yapacağımız Turunçgil Kongresine de altyapı oluşturacak."

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Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar narenciye ürünleri ile süslemenin yapıldığı alana geçerek hazırlanan figürleri yakından görme imkanı buldu.

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