Duyanlar önce şaşırıyor sonra "Böyle bir şey beklemiyordum" diyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti, Çeşme'de düzenlenen yarışmada lise öğrencilerine altın madalya kazandırdı.
İzmir’de, damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen oğlunun protez masrafını karşılamak için YouTube’ta kanal açıp, kendine özgü şivesiyle yemek tariflerini paylaşınca, kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Saniye Karataş, hem Boğaziçi, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlediği etkinliklere davet edildi. Karataş, bu toplantılarda ünlü isimler ve gençlerle bir araya geldi.