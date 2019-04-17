Duyanlar önce şaşırıyor sonra "Böyle bir şey beklemiyordum" diyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriDuyanlar önce şaşırıyor sonra "Böyle bir şey beklemiyordum" diyor
GeriNerede Ne Yenir Duyanlar önce şaşırıyor sonra "Böyle bir şey beklemiyordum" diyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
AA
17 Nisan 2019 - 11:03,

Duyanlar önce şaşırıyor sonra "Böyle bir şey beklemiyordum" diyor

Kahramanmaraş'ta iki genç girişimci, hazırladıkları "suşi", "gelin bohçası" ve "vali dürümü" gibi çiğ köfte menüleriyle müşterilerinin ilgisini çekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/10

Kahramanmaraş'ta iki genç girişimci, hazırladıkları "suşi", "gelin bohçası" ve "vali dürümü" gibi çiğ köfte menüleriyle müşterilerinin ilgisini çekiyor.

2/10

Adıyamanlı genç girişimciler Salih Gültekin ve Uğur Yağar, Kahramanmaraş'ta çiğ köfteyi standardın dışına çıkartıp müşterilerine sundukları menüleriyle dikkati çekiyor.

3/10

Girişimcilerin özellikle "suşi" şeklinde kestikleri ekmek arası ile "vali dürümü", "gelin bohçası" adını verdikleri çiğ köftelere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

4/10

Girişimci Salih Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır çiğ köfteyle uğraştıklarını söyledi.

5/10

Kahramanmaraş'ta çiğ köfte alanında bir eksiklik görüp bu işte uğraşmaya karar verdiklerini dile getiren Gültekin, "Çiğ köftede farklı versiyonlarla vatandaşlarımıza güzel lezzetler sunmak için buradayız. İş yerimizde çok farklı şekillerde çiğ köftemiz mevcut. Kullandığımız ürünler tamamıyla doğal" dedi.

6/10

Gültekin, özellikle suşi konseptinin müşterileri tarafından ilgi gördüğünü belirterek, ilk başta balık akla gelse de çiğ köfte suşisinin beğenildiğini ifade etti.

7/10

Suşinin özelliğinin kesimiyle ilgili olduğunu aktaran Gültekin, küçük dilimlerle kestikleri köfte dürümlerini vatandaşların kolay tükettiğini kaydetti.

8/10

"Menüde ne var" diye soran müşterilerin "Suşi var" cevabını ilk önce balık olarak anladığına dikkati çeken Gültekin, "‘Böyle bir şey beklemiyordum’ diyen fazlaca müşterimiz oldu. Hem lokmalık olması hem de suşi gibi kesilmesiyle bu menümüz ilgi görüyor" diye konuştu.

9/10

Gültekin, diyet yapanlar için "Gelin bohçası", çiftler için kalpli menülerinin de bulunduğunu da sözlerine ekledi.

10/10

Müşterilerden Hatice Coşkun ise çiğ köfte yemeye geldikleri iş yerinde kendilerine sunulan standart dışı menüleri beğendiğini söyledi. Balıktan yapılan suşi yemediğini ancak çiğ köfte suşisini beğenerek tattığını anlatan Coşkun, farklı menüleriyle müşterilerin ilgisini çeken iş yerine sürekli çiğ köfte yemeye geldiğini ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Altın madalyalı lezzetler: Ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti, Çeşme'de düzenlenen yarışmada lise öğrencilerine altın madalya kazandırdı.

AA /
Lezizz Öneriler

Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

İzmir’de, damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen oğlunun protez masrafını karşılamak için YouTube’ta kanal açıp, kendine özgü şivesiyle yemek tariflerini paylaşınca, kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Saniye Karataş, hem Boğaziçi, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlediği etkinliklere davet edildi. Karataş, bu toplantılarda ünlü isimler ve gençlerle bir araya geldi.

DHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git