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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14 Aralık 2018 - 12:02,

‘Sulu Muğla kebabı’ için Yunanistan’dan geliyorlar

Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından olan 'sulu Muğla kebabı’nın ünü Türkiye’yi aştı. Yunan turistler, Marmaris’te hizmet veren çorbacıya sulu Muğla kebabı içmeye geliyor.

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Kış aylarının vazgeçilmezidir çorbalar. Hem şifa kaynağı hem de lezzetiyle dikkat çeken çorbalardan biri de Muğla yöresine ait ‘sulu Muğla kebabı’. 8 saat pişen kemikli etten yapılan sulu Muğla kebabının ünü Türkiye’yi aştı.

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Marmaris’te bulunan çorbacı yerli misafirleri dışında her kış Yunanistan’dan gelen Sulu Muğla Kebabı tutkunlarını ağırlıyor. İşe sevgisi katarak çorbaları hazırladığını belirten Nuri Okutan, “Ailecek bu işi yapıyoruz. Çorbalarımızda sos kullanmıyoruz. Orijinal kemik suyu kullanıyoruz” dedi.

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Okutan, “Rodos’tan gelen müşterilerimiz var. Devamlı aileleriyle birlikte gelirler. Bu çorbayı yapmak zahmetli bir iş. Önce sevginizi vereceksiniz. Uykusuz kalacaksınız biraz, bu çorba orijinal kemikle 8 saat pişiyor” diye konuştu.

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Yunanistan’ın Rodos adasından gelen Spyridonos Gregory de, her yıl kış mevsiminde çorba içmek için Marmaris’e geldiğini söyledi. Gregory, “Çok lezzetli ve orijinal bir çorba. Yöresel bir tat ben bu çorbaya gerçekten bayılıyorum” dedi.

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Çorbayı ilk kez tadan Sarmas Dimitris ise çorbanın harika bir tadının olduğunu söyledi.

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