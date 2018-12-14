‘Sulu Muğla kebabı’ için Yunanistan’dan geliyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yoğun kakaolu tatlılardan vazgeçemeyenlerin gözdesi supangleyi evde hazırlamaya ne dersiniz? Yarı katı, yarı sıvı bir kıvama sahip bir tatlı çeşidi olan supangle, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabiliyor. İşte, pastanelerden aldığınız supangle tatlılarını aratmayacak bir tarif...
Tapas İspanyol mutfağının en tanınmış lezzetlerinin başında geliyor. Aslında tapas tek başına bir yemek değil, birçok atıştırmalığın genel adıdır. İspanya’da geç saatlerde akşam yemeği niyetine yenen tapas’ı siz de yapabilirsiniz. Peki tapas nasıl yapılır?