Sucuğu pişirirken bunlara dikkat: Düz dilimlemeyin, tavaya yağ koymayın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tavuk ve bulgur, her ikisi de Türk mutfağının en sevilen lezzetleri ancak bir araya geldiklerindeki lezzet hiçbir yemekte yok. İşte tam da bu nedenle tavuk ve bulguru bir arada kullanabileceğiniz bir tarif derledik. Peki, tavşan içi yemeği nasıl yapılır? Tavşan içi yemeği tarifi
Buttermilk, İngilizce yemek tariflerinde çok sık karşımıza çıkan bir malzeme. Ancak Türkiye’deki marketlerde buttermilk bulmak oldukça zor. Yabancı bir tarifi uygulamaya çalıştığınız durumlarda buttermilk’i kendiniz de yapabilirsiniz. Yapılışı çok kolay olan buttermilk’in tariflerini ve yapılışının püf noktalarını içeriğimizde bulabilirsiniz.