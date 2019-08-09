Sosu olmadan makarna eksik kalır! İşte bu eksiği kapatacak enfes makarna tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Özellikle çocuklar hamburgere bayılıyor ancak anne-babalar da çocukların fast-food’dan uzak durup sağlıklı beslenmesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Tabii büyükler kendileri de sağlıklı beslenmekle hamburger keyfi yapmak arasında kalabiliyor. Ancak bu krizi hamburgeri evde kendi mutfağınızdan yaparak aşmanız mümkün. Böylece hem yediğiniz burgerin içinde ne olduğunu bildiğinizden gönül rahatlığıyla tüketebilir hem de beslenmenizden ödün vermeden lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte evde hamburger yapmak isteyenler için hamburger köftesinin tarifi ve püf noktaları…
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda uygulanan yanlış pişirme yöntemlerinin eti sağlıksız hale getirebileceğine işaret ederek, etin fırında, ızgarada ya da tencerede pişirilmesi gerektiğini belirtti.