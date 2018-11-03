Sonbaharın tadını çıkaracağınız İstanbul'a yakın kahvaltı mekânları
İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan doğayla iç içe huzurlu bir kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz? Önerilerimize mutlaka göz atın...
Hızla geçen yazın ardından güneş etkisini azaltıp havalar serinlemeye başlarken hafta sonu kahvaltılarının keyfi de bir başka oluyor. İstanbul'a sonbahar çok yakışır ve kara kış bastırmadan dışarıda kahvaltı yapmak için hâlâ birkaç hafta sonumuz var.
Bu yazıda sizin için İstanbul'un merkezine yakın kahvaltı mekânlarını listeledik. Haydi evde oturmayın, son güzel havaları kaçırmayın!
Özellikle serpme kahvaltısıyla ünlü Yoros Cafe ismini, Anadolu Kavağı’nın yanı başındaki Yoros Kalesi’nden alıyor. Kalenin yamacındaki kafeye bol yeşillikli yokuş bir yoldan ulaşılıyor. Yoros Cafe hem eşsiz Boğaz manzarasıyla hem de kahvaltısıyla büyülüyor. Ahşap masa ve sandalyeleriyle şirin bir dekorasyonu olan Yoros Cafe’de tost, menemen, gözleme, sosis tava, sucuklu yumurta gibi zengin kahvaltı seçenekleri sunuluyor.
Yoros Cafe & Restaurant - Anadolu Kavağı
Şile Avcıkorusu'nda bulunan Mola Gözleme Evi, eşsiz doğasıyla ve besleyici serpme kahvaltısıyla huzurlu bir ortam sunuyor. Kıymalı patatesli gözlemesiyle ünlü mekân lezzetli menemeniyle de adından söz ettiriyor. Bu nefis kahvaltı durağına yolunuz düşerse köy peynirini de tatmayı ihmal etmeyin.
Mola Gözleme Evi - Şile
İstanbul'un arka bahçesi olan Polonezköy'de harika bir kahvaltıya ne dersiniz? Yemyeşil ormanlarıyla ünlü Polonezköy'de doğayla iç içe bir ortam sunan Stella'nın ormana hâkim bir manzarası var. Serpme köy kahvaltısı ile konuklara harika bir hafta sonu keyfi yaşatan Stella'nın aynı zamanda konaklamalı kahvaltı imkânı da mevcut.
Stella - Polonezköy
Polonezköy'den önereceğimiz ikinci kahvaltı adresi Polina House. Özel köy kahvaltısı ile ünlü Polina'da misafirlere kendi mangallarını yapma olanağı da sunuluyor. Polina'da en çok önerilenler ev yapımı pastası ile halka halka dilimlenmiş patates kızartması.
Polina House – Polonezköy
İstanbul'dan biraz uzaklaşarak doğayla iç içe enfes bir hafta sonu geçirmek isterseniz, güne Karamandere Tesisleri’nde başlamanızı öneririz. Tesis, ismini hemen yanı başındaki Karamandere Köyü’nden alıyor. Karamandere Tesisleri’ndeki 21 kilometrelik yürüyüş yolunda doğanın tadının çıkarmayı da unutmayın.
Karamandere Tesisleri - Şile Saklıgöl
Kavacık'tan Riva'ya doğru giderken karşınıza çıkacak olan Kulindağ'da açık büfe kahvaltı ve serpme köy kahvaltısı olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Kulindağ'ı farklı kılan özelliklerinden biri de kahvaltılarda verilen bütün ekmek çeşitleri ile pide ve poğaçaların kendi fırınlarında imal ediliyor olması.
Kulindağ Dağ Evi - Mahmut Şevket Paşa Köyü
Serpme kahvaltısı meşhur olan Bahar Country için bir hatırlatma yapalım. Pazar günleri serpme kahvaltı servisi yapılmıyor ancak kavak ağaçlarının serin gölgesinde harika bir sonbahar kahvaltısı haftanın yedi günü misafirlerini bekliyor.
Bahar Country - Bahçeköy
Kendi evinizdeymiş gibi kahvaltı deneyimi yaşamak, hem hızlı hem de güler yüzlü bir hizmetle karşılaşmak isteyenler için Ayşe Abla’nın Yeri, en iyi seçenek olacak. Mekânda köy kahvaltısı, semaver çayı eşliğinde sunuluyor. Sonbahar kahvaltınızı burada enfes gözlemeleriyle de zenginleştirebilirsiniz.
Ayşe Abla’nın Yeri - Şile