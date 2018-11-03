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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
03 Kasım 2018 - 19:10,

Sonbaharın tadını çıkaracağınız İstanbul'a yakın kahvaltı mekânları

İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan doğayla iç içe huzurlu bir kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz? Önerilerimize mutlaka göz atın...

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Hızla geçen yazın ardından güneş etkisini azaltıp havalar serinlemeye başlarken hafta sonu kahvaltılarının keyfi de bir başka oluyor. İstanbul'a sonbahar çok yakışır ve kara kış bastırmadan dışarıda kahvaltı yapmak için hâlâ birkaç hafta sonumuz var.

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Bu yazıda sizin için İstanbul'un merkezine yakın kahvaltı mekânlarını listeledik. Haydi evde oturmayın, son güzel havaları kaçırmayın!

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Evin Ana Gözleme Evi - Şile

Sonbaharın serin hafta sonunda Şile'nin tertemiz havasında organik köy yumurtası ve organik tereyağı ile sağlıklı bir kahvaltı için ilk durağınız Evin Ana Gözleme Evi olmalı. El açma gözlemesiyle meşhur mekânda ailecek ekonomik ve zengin bir kahvaltı yapmanız mümkün.

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Yoros Cafe & Restaurant - Anadolu Kavağı

Özellikle serpme kahvaltısıyla ünlü Yoros Cafe ismini, Anadolu Kavağı’nın yanı başındaki Yoros Kalesi’nden alıyor. Kalenin yamacındaki kafeye bol yeşillikli yokuş bir yoldan ulaşılıyor. Yoros Cafe hem eşsiz Boğaz manzarasıyla hem de kahvaltısıyla büyülüyor. Ahşap masa ve sandalyeleriyle şirin bir dekorasyonu olan Yoros Cafe’de tost, menemen, gözleme, sosis tava, sucuklu yumurta gibi zengin kahvaltı seçenekleri sunuluyor.

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Mola Gözleme Evi - Şile

Şile Avcıkorusu'nda bulunan Mola Gözleme Evi, eşsiz doğasıyla ve besleyici serpme kahvaltısıyla huzurlu bir ortam sunuyor. Kıymalı patatesli gözlemesiyle ünlü mekân lezzetli menemeniyle de adından söz ettiriyor. Bu nefis kahvaltı durağına yolunuz düşerse köy peynirini de tatmayı ihmal etmeyin.

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Stella - Polonezköy

İstanbul'un arka bahçesi olan Polonezköy'de harika bir kahvaltıya ne dersiniz? Yemyeşil ormanlarıyla ünlü Polonezköy'de doğayla iç içe bir ortam sunan Stella'nın ormana hâkim bir manzarası var. Serpme köy kahvaltısı ile konuklara harika bir hafta sonu keyfi yaşatan Stella'nın aynı zamanda konaklamalı kahvaltı imkânı da mevcut.

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Polina House – Polonezköy

Polonezköy'den önereceğimiz ikinci kahvaltı adresi Polina House. Özel köy kahvaltısı ile ünlü Polina'da misafirlere kendi mangallarını yapma olanağı da sunuluyor. Polina'da en çok önerilenler ev yapımı pastası ile halka halka dilimlenmiş patates kızartması.

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Karamandere Tesisleri - Şile Saklıgöl

İstanbul'dan biraz uzaklaşarak doğayla iç içe enfes bir hafta sonu geçirmek isterseniz, güne Karamandere Tesisleri’nde başlamanızı öneririz. Tesis, ismini hemen yanı başındaki Karamandere Köyü’nden alıyor. Karamandere Tesisleri’ndeki 21 kilometrelik yürüyüş yolunda doğanın tadının çıkarmayı da unutmayın.

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Kulindağ Dağ Evi - Mahmut Şevket Paşa Köyü

Kavacık'tan Riva'ya doğru giderken karşınıza çıkacak olan Kulindağ'da açık büfe kahvaltı ve serpme köy kahvaltısı olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Kulindağ'ı farklı kılan özelliklerinden biri de kahvaltılarda verilen bütün ekmek çeşitleri ile pide ve poğaçaların kendi fırınlarında imal ediliyor olması.

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Bahar Country - Bahçeköy

Serpme kahvaltısı meşhur olan Bahar Country için bir hatırlatma yapalım. Pazar günleri serpme kahvaltı servisi yapılmıyor ancak kavak ağaçlarının serin gölgesinde harika bir sonbahar kahvaltısı haftanın yedi günü misafirlerini bekliyor.

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Ayşe Abla’nın Yeri - Şile

Kendi evinizdeymiş gibi kahvaltı deneyimi yaşamak, hem hızlı hem de güler yüzlü bir hizmetle karşılaşmak isteyenler için Ayşe Abla’nın Yeri, en iyi seçenek olacak. Mekânda köy kahvaltısı, semaver çayı eşliğinde sunuluyor. Sonbahar kahvaltınızı burada enfes gözlemeleriyle de zenginleştirebilirsiniz.

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