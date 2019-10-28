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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
28 Ekim 2019 - 10:55,

Sonbaharın en güzel balığı palamutla yapabileceğiniz enfes yemekler

Özellikle sonbahar aylarının lezzetine doyum olmayan balıklarındandır palamut. Tavada da fırında da çok güzel pişer, tek başına da sebzelerle de enfes bir lezzet ortaya koyar. "Şöyle güzel bir palamut tarifi olsa da yesek" diyenler için Hürriyet Lezizz'in en sevilen palamutlarını bir araya topladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun...

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1Palamut kızartma tarifi

Palamut kızartma tarifi

Çok uğraşmadan ziyafet hazırlamak isteyenlerin başvurduğu bir numaralı malzemedir balık. Yanında bol salatayla kısa sürede doyurucu ve besleyici bir yemeğe dönüşüverir. Hele ki bu balık tavada kızarmış çıtır çıtır takoz palamutsa... Tarif istiyorsanız hemen aşağıda...

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2Fırında palamut balığı tarifi

Fırında palamut balığı tarifi

Sonbaharın müjdecisi palamut ile yazın en sevgilisi domatesi birleştiren bir tarifimiz var. Üstelik sadece 6 malzemeyle yapılıyor hazırlayıp, pişirip, sofraya getirmesi sadece yarım saat sürüyor. İşte nefis bir fırında palamut tarifi...

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3Palamut pilaki tarifi

Palamut pilaki tarifi

Eylül denince balık severlerin aklına ilk gelen şey palamuttur. Denizlerimizdeki en lezzetli balıklardan biri olan palamutu birkaç basit sebzeyle destekleyip fırına attınız mı ortaya enfes bir palamut pilaki çıkar. Bu hem hafif hem lezzetli tarife bayılacaksınız.

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4Fırında balık tarifi

Fırında balık tarifi

Sadece üç malzemeyle yapabileceğiniz enfes bir tarifimiz var. Tek yapmanız gereken balıkları iyice temizleyip yağlamak. İşin geri kalanını fırınınız halledecek, size de afiyetle yemek düşecek. Huzurlarınızda fırında balık tarifi...

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5Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

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6Palamut pilaki tarifi

Palamut pilaki tarifi

Palamut sonbaharın habercisi balıklardan. Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...

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7Fırında palamut tarifi

Fırında palamut tarifi

Fırında pişen balık, kızartmaya kıyasla aksine daha az kalorili ve daha sağlıklıdır. Üstelik fırında pişirdiğinizde balığın lezzetini de daha iyi alırsınız. Hazır mevsimi gelmişken sizin için “Kolay bir fırında palamut nasıl yapılır?” sorusuna cevap aradık. İşte fırında palamut tarifi...

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Altın süt nasıl yapılır? Altın süt yapmak için bilmeniz gerekenler

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori içeceklerinin başında altın süt geliyor. Yalnız adına bakıp da bunu çok zor bir içecek zannetmeyin. Altın süt adını renginden ve sağlık için altın kadar değerli olmasından alıyor. Kolayca yapıp zevkle içebileceğiniz altın sütün tarifini ve faydalarını sizin için aşağıda anlattık. İşte altın süt yapılışı ve faydaları…

Fotoğraf: Ingimage /
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Gerektiği gibi temizlenemiyor, önemli hastalıklara yol açıyor

Mutfaklarda ahşap eşya kullanımı her ne kadar estetik bir görüntü yaratsa da sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle gıdayla birebir temas eden ahşap tabaklar ve tahta kaşıklar, yeterince temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Ahşap malzemelerde bakteri birikmesi ciddi hastalıklara yol açabilirken insandan insana hastalık taşınma riskini de artırıyor.

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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