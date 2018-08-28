Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar

Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.
Bisküvi
Kuru makarnanın tüketim süresi zaten uzundur. Ancak makarna paketlerinizi serin, kuru ve hava geçirmeyen bir ortamda saklıyorsanız, makarnalarınızı üç yıl içinde güvenle yiyebilirsiniz.
Kuru makarna
Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.
Konserve yiyecekler
Ekmek paketlerinin üzerindeki tarihler, ekmeğinizin mutfakta, açıkta durduğu varsayımından hareketle belirlenir. Eğer ekmeğinizi buzdolabında saklarsanız, ömrünü en az 1 hafta daha uzatabilirsiniz.
Ekmek
Turşularınızı buzdolabında, hava almayan bir kapta iki yıl kadar saklayabilirsiniz. Ancak bu süre içinde yumuşamaya başlayacakları aklınızın bir köşesinde olsun.
Turşu
Buzdolabında saklanan yumurta, üzerindeki son tüketim tarihinden itibaren üç hafta daha kullanılabilir. Ancak eğer yumurtanızı kırdığınızda burnunuza kötü bir koku geliyorsa, o yumurtadan umudu kesmelisiniz. Yumurtanın tazeliğini su testiyle de ölçebilirsiniz: Taze yumurta suyun dibine çöker, bayat yumurta ise suyun üstünde yüzer.
Yumurta
Çikolatanızın tadı bozulmadığı sürece yemenizde bir sakınca yoktur. Eskiyen çikolatanın üzerinde zaman zaman beyaz bir tabaka oluşur. Bu çikolatanın içindeki şekerin ya da yağın kristalize olmasından kaynaklanır ve size zarar verecek bir şey değildir.
Çikolata
Çedar gibi sert peynirlerin küfü içine işlemez. Dolayısıyla dış kısmındaki küfü kesip dilediğiniz gibi tüketmeye devam edebilirsiniz.
Sert peynirler
Eğer sebzeleriniz düzgün koşullarda donduruldu ve buzu hiç çözülmeyecek şekilde saklandıysa, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bozulmayacaktır. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette kalan sebzelerin tadında ve dokusunda bozulma olur. O nedenle dondurulmuş sebzelerinizi çok uzun süre saklamamaya çalışın.
Dondurulmuş sebzeler
Yoğurt üzerindeki koruyucu film açılmadığı sürece, satış tarihinden itibaren iki hafta boyunca dayanabilir.
Yoğurt
Salata yapmak için kullandığınız yeşillikler ne kadar taze olursa o kadar lezzetli ve sağlıklı olur. Ancak eğer mecbursanız, çürüyüp küflenmedikleri takdirde, eskimiş yeşilliklerinizi de tüketebilirsiniz.
Yeşil salata