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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar
Mutfak Tüyoları

Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar

Bazı yiyeceklerde tazelik çok önemli. Ancak bazı kuru gıdaları son tüketim tarihinden bir süre sonra da yemek mümkün.

Fotoğraflar: Alamy
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Son tüketim tarihi geçmiş, eskimiş yiyecekler zaman zaman hepimizde "Acaba?" sorusuna neden oluyor. Hem ziyan olsunlar istemiyor hem de sağlığımızı riske atmaktan korkuyoruz. Ancak uzmanlar bazı yiyeceklerin, son tüketim tarihinden sonra da güvenle yenebileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: Alamy
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Elbette söz konusu et, balık ya da deniz ürünleri olduğunda tazeliğe çok dikkat etmek gerek. Ancak özellikle kuru gıdalar söz konusu olduğunda, ambalajın üzerindeki tarih geçmiş olsa da gönlünüzü rahat tutabileceğiniz durumlar da var. İşte tarihi biraz geçmiş olsa da tüketmenizde mahsur olmayan 13 gıda maddesi...

Fotoğraflar: Alamy
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Bisküvi

Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.

Fotoğraflar: Alamy
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Kuru makarna

Kuru makarnanın tüketim süresi zaten uzundur. Ancak makarna paketlerinizi serin, kuru ve hava geçirmeyen bir ortamda saklıyorsanız, makarnalarınızı üç yıl içinde güvenle yiyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.

Fotoğraflar: Alamy
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Ekmek

Ekmek paketlerinin üzerindeki tarihler, ekmeğinizin mutfakta, açıkta durduğu varsayımından hareketle belirlenir. Eğer ekmeğinizi buzdolabında saklarsanız, ömrünü en az 1 hafta daha uzatabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Turşu

Turşularınızı buzdolabında, hava almayan bir kapta iki yıl kadar saklayabilirsiniz. Ancak bu süre içinde yumuşamaya başlayacakları aklınızın bir köşesinde olsun.

Fotoğraflar: Alamy
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Yumurta

Buzdolabında saklanan yumurta, üzerindeki son tüketim tarihinden itibaren üç hafta daha kullanılabilir. Ancak eğer yumurtanızı kırdığınızda burnunuza kötü bir koku geliyorsa, o yumurtadan umudu kesmelisiniz. Yumurtanın tazeliğini su testiyle de ölçebilirsiniz: Taze yumurta suyun dibine çöker, bayat yumurta ise suyun üstünde yüzer.

Fotoğraflar: Alamy
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Çikolata

Çikolatanızın tadı bozulmadığı sürece yemenizde bir sakınca yoktur. Eskiyen çikolatanın üzerinde zaman zaman beyaz bir tabaka oluşur. Bu çikolatanın içindeki şekerin ya da yağın kristalize olmasından kaynaklanır ve size zarar verecek bir şey değildir.

Fotoğraflar: Alamy
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Sert peynirler

Çedar gibi sert peynirlerin küfü içine işlemez. Dolayısıyla dış kısmındaki küfü kesip dilediğiniz gibi tüketmeye devam edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Dondurulmuş sebzeler

Eğer sebzeleriniz düzgün koşullarda donduruldu ve buzu hiç çözülmeyecek şekilde saklandıysa, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bozulmayacaktır. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette kalan sebzelerin tadında ve dokusunda bozulma olur. O nedenle dondurulmuş sebzelerinizi çok uzun süre saklamamaya çalışın.

Fotoğraflar: Alamy
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Yoğurt

Yoğurt üzerindeki koruyucu film açılmadığı sürece, satış tarihinden itibaren iki hafta boyunca dayanabilir.

Fotoğraflar: Alamy
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Yeşil salata

Salata yapmak için kullandığınız yeşillikler ne kadar taze olursa o kadar lezzetli ve sağlıklı olur. Ancak eğer mecbursanız, çürüyüp küflenmedikleri takdirde, eskimiş yeşilliklerinizi de tüketebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Süt

Süt en fazla şüpheye düşülen gıda maddelerinden biridir ancak tadı ve kokusu bozulmadığı müddetçe, son tüketim tarihi biraz geçmiş sütleri kullanabilirsiniz.

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