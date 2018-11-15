Soğuk algınlığı çekenlerin tüketmesi ve uzak durması gereken yiyecekler
Soğuk algınlığına karşı sadece ilaç almak ve dinlenmek yetmez. Yediklerinize de dikkat etmeli, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız.
Havalar bir anda soğudu, bir süredir ortalıkta kol gezmekte olan hastalıklar üzerimize saldırdı. Eğer siz de soğuk algınlığından mustaripseniz ya da hasta olmaktan kaçınıyorsanız, mutlaka tüketmeniz ve kesinlikle uzak durmanız gerekenlerden oluşan bu listeyi iyi okuyun. Hatta bir kenara kaydedin, malum kışın boyu uzun...
Mutlaka tüketilmeli: Tavuk suyuna şehriye çorbasıTavuk suyuna şehriye çorbasının size kendinizi iyi hissettirmek dışında etkileri de var. 2000 yılında ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, tavuk çorbasının içine soğuk algınlığı semptomlarını hafifleten antienflamatuar maddeler bulunuyor. Üstelik hastayken bolca besin almak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enflamasyonla mücadele ediyor.
Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyeceklerD vitamini açısından zengin olan süt ve diğer yiyecekler soğuk algınlığıyla mücadelede çok etkilidir. 2009 yılındaki bir araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük kişiler diğerlerine göre daha sık soğuk algınlığı yaşar. Üstelik bu yiyecekler moralinizi de düzelterek hastayken daha iyi hissetmenize yardımcı olur.
Mutlaka tüketilmeli: Havuç ve A vitamini açısından zengin diğer yiyeceklerVitaminlerin hepsi sağlık için çok kritik önemde ancak özellikle A vitamini güçlü bağışıklık sisteminde kilit rol oynuyor. Soğuk algınlığı çekiyorsanız tatlı patates, havuç, sakız kabağı, ıspanak ya da pazı gibi A vitamini deposu yiyeceklerle beslenmelisiniz.
Kesinlikle uzak durulmalı: Ekşi ve tuzlu yiyeceklerTurşu gibi yiyecekler içlerindeki sirke ve tuzla ağrımakta olan boğazınızdaki enflamasyonu artırır.
Mutlaka tüketilmeli: Soğuk yeşil çayAntioksidan deposu yeşil çay hasta olsanız bile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek antioksidanlarla dolu. Üstelik boğaz ağrısı gibi semptomlara da iyi geliyor. Yeşil çayı soğuk demlemek de antioksidan seviyesini artırdığından tavsiye ediliyor.
Kesinlikle uzak durulmalı: Kafeinli içeceklerKahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler vücudunuzda su kaybuna neden olur. Hasta olduğunuzda vücudunuza bol bol su almak çok önemlidir çünkü burun deliklerinizdeki mukus zarları kuruduğunda virüsler buralarda daha kolay tutunur. Hastayken susuz kalmak kas ağrılarını da kötüleştirir.
Kesinlikle uzak durulmalı: Yağlı yiyeceklerYağlı yiyecekler vücutta enflamasyona neden olur ve bağışıklık sistemini baskı altına alır. Bu nedenle soğuk aldığınız dönemde, hele ki mideniz de iyi değilse, zor sindirilen yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.
Mutlaka tüketilmeli: Yaban mersiniCornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaban mersininin tüm taze meyveler arasında en fazla miktarda antioksidan bulundurduğunu keşfetti. Soğuk algınlığı yaşıyorsanız bir avuç yaban mersini çok işinize yarayacak. Hatta D vitamini desteği için yoğurtla ya da kahvaltılık gevrekle karıştırmayı da deneyebilirsiniz.
Mutlaka tüketilmeli: Bitki çayıBitki çayı, özellikle de içinde anason gibi doğal ekspektoranlar bulunan çaylar, da genziniz tıkalıysa açılmasına destek olur. 1 fincan ezilmiş anason tohumunu 1 fincan sıcak suyla demleyin, içine tarçın ya da bal ekleyerek lezzet verin. Bu çayı günde üç kez için. Anason tadı acı geliyorsa aynı şekilde nane çayını da deneyebilirsiniz.
Kesinlikle uzak durulmalı: TatlıŞeker enflamasyona neden olur ve vücudunuzun beyaz kan hücrelerini zayıflatır. Bu da enfeksiyonla mücadelenizi zorlaştırır. Bu nedenle meyve suları dahil çok şekerli yiyeceklerden uzak durmayı deneyin.