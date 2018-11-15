Soğuk algınlığı çekenlerin tüketmesi ve uzak durması gereken yiyecekler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriSoğuk algınlığı çekenlerin tüketmesi ve uzak durması gereken yiyecekler
GeriMutfak Tüyoları Soğuk algınlığı çekenlerin tüketmesi ve uzak durması gereken yiyecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Kaynak: Reader's Digest Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage
15 Kasım 2018 - 15:16,

Soğuk algınlığı çekenlerin tüketmesi ve uzak durması gereken yiyecekler

Soğuk algınlığına karşı sadece ilaç almak ve dinlenmek yetmez. Yediklerinize de dikkat etmeli, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

Havalar bir anda soğudu, bir süredir ortalıkta kol gezmekte olan hastalıklar üzerimize saldırdı. Eğer siz de soğuk algınlığından mustaripseniz ya da hasta olmaktan kaçınıyorsanız, mutlaka tüketmeniz ve kesinlikle uzak durmanız gerekenlerden oluşan bu listeyi iyi okuyun. Hatta bir kenara kaydedin, malum kışın boyu uzun...

2/16

Mutlaka tüketilmeli: Tavuk suyuna şehriye çorbası

Tavuk suyuna şehriye çorbasının size kendinizi iyi hissettirmek dışında etkileri de var. 2000 yılında ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, tavuk çorbasının içine soğuk algınlığı semptomlarını hafifleten antienflamatuar maddeler bulunuyor. Üstelik hastayken bolca besin almak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enflamasyonla mücadele ediyor.

TAVUK SUYUNA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
3/16

Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

D vitamini açısından zengin olan süt ve diğer yiyecekler soğuk algınlığıyla mücadelede çok etkilidir. 2009 yılındaki bir araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük kişiler diğerlerine göre daha sık soğuk algınlığı yaşar. Üstelik bu yiyecekler moralinizi de düzelterek hastayken daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

4/16

Mutlaka tüketilmeli: Havuç ve A vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

Vitaminlerin hepsi sağlık için çok kritik önemde ancak özellikle A vitamini güçlü bağışıklık sisteminde kilit rol oynuyor. Soğuk algınlığı çekiyorsanız tatlı patates, havuç, sakız kabağı, ıspanak ya da pazı gibi A vitamini deposu yiyeceklerle beslenmelisiniz.

5/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Ekşi ve tuzlu yiyecekler

Turşu gibi yiyecekler içlerindeki sirke ve tuzla ağrımakta olan boğazınızdaki enflamasyonu artırır.

6/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Sert yiyecekler

Bisküvi, kurabiye, kuruyemiş gibi sert ve keskin kenarlı yiyecekler boğazınızda rahatsızlık yaratarak öksürüğünüzü ya da boğaz ağrınızı artırabilir. Aynı şey çiğ sebzeler için de geçerlidir. Onun yerine kolay yutulabilir yiyecekleri tercih edin.

7/16

Mutlaka tüketilmeli: Soğuk yeşil çay

Antioksidan deposu yeşil çay hasta olsanız bile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek antioksidanlarla dolu. Üstelik boğaz ağrısı gibi semptomlara da iyi geliyor. Yeşil çayı soğuk demlemek de antioksidan seviyesini artırdığından tavsiye ediliyor.

8/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Kafeinli içecekler

Kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler vücudunuzda su kaybuna neden olur. Hasta olduğunuzda vücudunuza bol bol su almak çok önemlidir çünkü burun deliklerinizdeki mukus zarları kuruduğunda virüsler buralarda daha kolay tutunur. Hastayken susuz kalmak kas ağrılarını da kötüleştirir.

9/16

Mutlaka tüketilmeli: Sarımsak

Düzenli olarak tüketilen sarımsak soğuk algınlığını önlüyor. Bunu da içindeki alisin maddesine borçlu. Yiyebiliyorsanız çiğ yemeye çalışın.

10/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Yağlı yiyecekler

Yağlı yiyecekler vücutta enflamasyona neden olur ve bağışıklık sistemini baskı altına alır. Bu nedenle soğuk aldığınız dönemde, hele ki mideniz de iyi değilse, zor sindirilen yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.

11/16

Mutlaka tüketilmeli: Yaban mersini

Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaban mersininin tüm taze meyveler arasında en fazla miktarda antioksidan bulundurduğunu keşfetti. Soğuk algınlığı yaşıyorsanız bir avuç yaban mersini çok işinize yarayacak. Hatta D vitamini desteği için yoğurtla ya da kahvaltılık gevrekle karıştırmayı da deneyebilirsiniz.

12/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Rafine karbonhidratlar

Makarna, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar vücutta kolayca şekere dönüştürülüp kana karıştıkları için tatlı etkisi yaparlar. Özellikle hastayken tam tahıllı gıdaları tercih etmeye çalışın.

13/16

Mutlaka tüketilmeli: Bitki çayı

Bitki çayı, özellikle de içinde anason gibi doğal ekspektoranlar bulunan çaylar, da genziniz tıkalıysa açılmasına destek olur. 1 fincan ezilmiş anason tohumunu 1 fincan sıcak suyla demleyin, içine tarçın ya da bal ekleyerek lezzet verin. Bu çayı günde üç kez için. Anason tadı acı geliyorsa aynı şekilde nane çayını da deneyebilirsiniz.

14/16

Kesinlikle uzak durulmalı: Tatlı

Şeker enflamasyona neden olur ve vücudunuzun beyaz kan hücrelerini zayıflatır. Bu da enfeksiyonla mücadelenizi zorlaştırır. Bu nedenle meyve suları dahil çok şekerli yiyeceklerden uzak durmayı deneyin.

15/16

Mutlaka tüketilmeli: Balık

Omega 3 açısından zengin somon, ton gibi yağlı balıkları hastayken tüketmek, enflamasyonu azaltarak bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlıyor. D vitamini desteği de cabası...

16/16

Kendinizi hastalıklara karşı daha iyi koruyabilmek için ev yapımı pekmezli pastil gibi doğal, sağlıklı ve ekonomik önerilere de bir şans verin...

HASTALIKTAN KIRILIYORSANIZ ŞİFANIZ MUTFAKTA!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Patates kızartmanın püf noktaları

Patates kızartması dünyanın her yerinde bulabileceğiniz ve neredeyse tüm kültürlerde aynı şekilde zevkle tüketilen bir atıştırmalık. Günün her öğününde sofralarda yer alabilecek patates kızartmasının makbulü çıtır çıtır olmalı ama patates lezzetini de korumalı. Peki en çıtır ve lezzetli patates kızartması nasıl yapılır? İşte patates kızartmanın püf noktaları…

/
Lezizz Öneriler

İstinye Üniversitesi öğrencileri 'Dünyanın Ekmeği'ni yaptı

İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, "Dünyanın Ekmeği: Tadım ve Sunum" etkinliği düzenledi. İstinye Üniversitesi Mutfağında (MATBAH) hazırlanan dünyanın farklı yerlerinden 53 çeşit ekmek, lezzetleri ve sunumlarıyla büyük beğeni topladı.

DHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git