Sofralarının olmaz olmazı zeytinle enfes tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fava, Türk mutfağının en lezzetli zeytinyağı mezelerinden biri olarak sofralarımızda yer buluyor. Özellikle bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi baklagillerle hazırlanan fava, doyurucu olmasının yanında protein bakımdan da oldukça zengin. Favayı sizler de ilk kez yapacaksanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi.
Ganaj, pasta ve profiterol gibi tatlılarda kullanılan önemli bir tamamlayıcıdır. Fransızca'da ganache olarak geçen bu krema, ülkemizde ganaş ve ganaj olarak tabir edilebilmektedir. Peki, ganaj nasıl yapılır? İşte, ganaj nedir sorusunun cevabı ve tarifi hakkında bazı bilgiler