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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
26 Kasım 2019 - 14:44,

Sofralarının olmaz olmazı zeytinle enfes tarifler

Kahvaltı sofralarının yanı sıra salatadan hamur işine pek çok lezzette yeri vardır, zeytinin. Hem besleyici olması hem de yiyeceklere muhteşem bir tat katması, zeytini baş tacı yapmıştır. İşte sofraların ve pek çok tarifin vazgeçilmezi zeytinin çeşit çeşit enfes tariflerini sizi için derledik...

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1Galeta unlu zeytin ezmeli poğaça tarifi

Galeta unlu zeytin ezmeli poğaça tarifi

Yumuşacık hamuru ve tadıyla sen sevdiğimiz hamur işlerinden biri, poğaça. Zeytinle yapıldığında ise tadına doyum olmuyor. Galeta unlu zeytin ezmeli poğaça ise bambaşka bir tat. Bu poğaçanın farklı ve doğal lezzetini siz de çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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2Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Zeytin ezmesi hem kahvaltıların hem de açma ya da poğaça gibi hamur işlerinin olmazsa olmazlarından. Bugün neredeyse her markette zeytin ezmesi bulmak mümkün ancak siz dışarıdan aldığınız zeytin ezmeleri yerine evde kendi yaptığınızı tercih ediyorsanız, çok doğru bir yere geldiniz. İşte evde yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz doğal zeytin ezmesi tarifi…

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3Zeytinli cevizli dip sos tarifi

Zeytinli cevizli dip sos tarifi

Zeytin ve cevizin bu muhteşem beraberliği, atıştımalıklarınıza ayrı bir lezzet katacak. Ekmek, cips gibi pek çok yiyeceğin yanına yakışan ve tadın damakta kalan bu enfes sosu denemek isterseniz, zeytinli cevizli dip sos tarifimiz tüm detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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4Zeytinli makarna tarifi

Zeytinli makarna tarifi

Zeytinli makarna için besin değeri çok yüksek olan zeytinin makarnayla eşsiz uyumu diyebiliriz. Çok lezzetli ve oldukça da pratik bir şekilde hazırlanan bu makarnayı denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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5Ev yapımı kırma zeytin tarifi

Ev yapımı kırma zeytin tarifi

Zeytin, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Siz de hazır almak yerine çiğ halini alarak kendi zeytininizi evde kurabilirsiniz. Ege'nin enfes tadı sofranıza gelsin. İşte kırma zeytin tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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6Zeytinli Tunus salatası tarifi

Zeytinli Tunus salatası tarifi

Zeytinli Tunus salatası, kuskus, domates, yeşil zeytin, maydanoz ve dereotunun harmanlanmasıyla ortaya çıkan nefis bir salata. Hem doyurucu hem de çok pratik olan zeytinli Tunus salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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7Zeytin ve kekikli muffin tarifi

Zeytin ve kekikli muffin tarifi

Bildiğiniz muffin'leri unutun! Sizin için enfes ve bambaş bir tarif araştırdık. Zeytin ve kekikli muffin... Kekik ve zeytinin mükemmel uyumuyla bu muffin'i çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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8Zeytinli mantar salatası tarifi

Zeytinli mantar salatası tarifi

Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.

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9Narlı zeytin salatası tarifi

Narlı zeytin salatası tarifi

"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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10Zeytinli açma tarifi

Zeytinli açma tarifi

Pastanelerde satılan hamur işlerinin en güzellerinden biridir zeytinli açma. Yumuşacık hamurun içine dağılmış zeytin ezmesinin lezzeti, en zor beğenenleri bile mest eder. Peki bu lezzeti evde yaparsanız ne olur? Tabii ki efsane olur...

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11Zeytin salatalı ve sebzeli sandviç tarifi

Zeytin salatalı ve sebzeli sandviç tarifi

Ekmeklerin en güzeli ekşi mayalı ekmekle yapılan bu sandviçin içinde çeşit çeşit sebzeler ve zeytin salatası ile dil peyniri bulunuyor. Lezzetini ise nasıl anlatacağımızı bilemiyoruz. Ama bu kadar şey bir araya gelir de lezzeti kötü olabilir mi? Zeytinleri damak zevkinize göre seçebilir, sebzeleri de mevsime göre değiştirebilirsiniz, aklınızda olsun.

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Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi

Fava, Türk mutfağının en lezzetli zeytinyağı mezelerinden biri olarak sofralarımızda yer buluyor. Özellikle bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi baklagillerle hazırlanan fava, doyurucu olmasının yanında protein bakımdan da oldukça zengin. Favayı sizler de ilk kez yapacaksanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi.

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Ganaj nedir? Ganaj nasıl yapılır?

Ganaj, pasta ve profiterol gibi tatlılarda kullanılan önemli bir tamamlayıcıdır. Fransızca'da ganache olarak geçen bu krema, ülkemizde ganaş ve ganaj olarak tabir edilebilmektedir. Peki, ganaj nasıl yapılır? İşte, ganaj nedir sorusunun cevabı ve tarifi hakkında bazı bilgiler

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