En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Anlar
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
27 Kasım 2018 - 13:20,

En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri

Kalabalık sofralarda bol sohbet eşliğinde yenen yemeklerde, ana yemekten önce, başlangıçlardan hemen sonra iştahınızı kaçırmadan, karnınızı çok doyurmadan atıştırdığınız yemeklerdir ara sıcaklar. Gözünüzün bebeğini parlatacak, masadaki sohbeti koyulaştıracak 8 ara sıcak tarifi, sofralarınızı süslemeniz ve misafirlerinizde unutulmaz hatıralar bırakmanız için bütün detayları ile burada…

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1/8Paçanga böreği

Paçanga böreği

Yağda kızartılarak yapılan, pastırma severlerin hayır diyemediği paçanga böreği sofralarınızın en sevilen ara sıcaklarından olmaya aday. Paçanga böreğini denemek isterseniz detaylar burada...

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
2/8Karides güveç

Karides güveç

İsteğinize göre bol kaşarlı olarak da yapabileceğiniz. Denizlerden sofralarınızı ısıtmaya gelmiş bir lezzet. "Güveçte karidesi hemen yapmak istiyorum" derseniz bütün incelikleri ile güveçte karides…

KARİDES GÜVEÇ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
3/8Mantar dolması

Mantar dolması

Çok zamanınızı almadan yapabileceğiniz mantar dolmasının lezzetini misafirleriniz unutamayacak. Bu dolmanın tadı sohbet arasında misafirlerinizin aklından çıkmayacak...

MANTAR DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4/8Yaprak ciğer

Yaprak ciğer

Yağda kızartılarak pişirilen ciğerler sofralarınıza adını altın harflerle kazımaya geliyor. “Yok ben ciğer sevmem” demeyin, yaprak ciğeri bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

YAPRAK CİĞER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5/8İçli köfte

İçli köfte

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan içli köftenin yapımı biraz ustalık gerektirse de sonucunda ortaya nefis bir ara sıcak çıkıyor. İçli köfte için sofralarda ana yemekten rol çalıyor desek yeridir. İçli köftenin bütün detayları burada...

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
6/8Üç malzemeli milföy börek

Üç malzemeli milföy börek

Jambon ve sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu enfes milföy böreği de sofralarınıza farklı bir lezzet katacak. İçi dolu dolu olan üç malzemeli milföy böreği bütün incelikleriyle...

ÜÇ MALZEMELİ MİLFÖY BÖREK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
7/8Kalamar tava

Kalamar tava

Yapılışı oldukça pratik, çıtır çıtır kızarmış kalamar halkaları midenizi şenlendirdiği gibi içinizi de ısıtarak masanıza farklı bir hava katacaktır. Kalamar tavanın bütün detayları burada...

KALAMAR TAVA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
8/8Patates kroket

Patates kroket

Patates kızartmasından sıkılanlar ve sofrasını hareketlendirmek isteyenler için enfes bir alternatif olan patates kroket ile ilgili her şey burada…

PATATES KROKET TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği tarifi

Saç örgüsü şeklinde yapılan paskalya çöreği pastanelerde aşina olduğumuz lezzetlerden biri. Hem tatlı hem de tuzlu alternatifleri olan paskalya çöreğini her evde bulunan malzemelerle siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte, adım adım paskalya çöreği tarifi...

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Şam tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

Şambali ya da şambaba olarak da bilinen Şam tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şam tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şam tatlısının püf noktaları…

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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