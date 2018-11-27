En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Saç örgüsü şeklinde yapılan paskalya çöreği pastanelerde aşina olduğumuz lezzetlerden biri. Hem tatlı hem de tuzlu alternatifleri olan paskalya çöreğini her evde bulunan malzemelerle siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte, adım adım paskalya çöreği tarifi...
Şambali ya da şambaba olarak da bilinen Şam tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şam tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şam tatlısının püf noktaları…