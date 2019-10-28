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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
28 Ekim 2019 - 12:09,

Sofralarda İtalyan rüzgarları esiyor! İşte enfes risotto tarifleri...

İtalyan mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerdendir risotto. İtalyanca pirinç anlamına gelen “riso”dan türeyen risotto, özel bir tür pirinçle yapılan, nişastası dışına çıkmış bu nedenle ağdalı bir kıvam almış yemeklerin genel adıdır. Risotto içindeki malzemeye göre adlandırılabileceği gibi “risotto alla Milanese” örneğinde olduğu üzere İtalya’nın farklı şehirlerinin isimlerini de alabilir. Sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi enfes risotto tarifleriyle baş başa bırakalım…

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1Safranlı risotto tarifi

Safranlı risotto tarifi

Safran dünyanın en değerli ve en pahalı baharatlarından biri. Rengi ve lezzetiyle içine girdiği her yemekte fark yaratan safranı bu kez risotto’da kullanalım dedik. Ortaya gerçekten çok başarılı bir sonuç çıktı. Bol peynirli sapsarı safranlı risotto’yu gören de tadına bakan da çok beğenecek. Mutlaka denemeniz gereken bu tarifi aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

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2Patlıcanlı risotto tarifi

Patlıcanlı risotto tarifi

Risotto, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden. Pirincin nişastasını salıp püremsi bir kıvama gelmesiyle oluşan, içine eklenen çeşitli malzemelerle lezzeti katlanan risotto’yu siz de evinizde yapabilirsiniz. Biz bugün yazın da yaklaşmasının etkisiyle patlıcanlı bir risotto yapmaya karar verdik. Tarifimiz aşağıda, denemek istemez misiniz?

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3Kepekli risotto tarifi

Kepekli risotto tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmezi risottoyu bir de kepekli pirinçle deneyin! Hem sağlığı hem de lezzeti aynı tabakta buluşturan kepekli risotto'nun yapılışının bildiğimiz risotto'dan pek farkı yok. Lezzetini biber ve parmesandan alan kepekli risotto tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin...

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4Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi

Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi

Tavuk deyip geçmeyin, ona sadece tavaya atıp kızartıp sofraya koyacağınız bir yiyecek gibi bakmaktan vazgeçin. Çünkü biraz hayal gücü biraz da farklı bakış açılarıyla tavukla mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Sizin için bu kez tavuğu karamelize soğanla eşleyip risotto'da kullanmayı denedik. Çok da güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizden eminiz...

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5Mantarlı ve jambonlu risotto tarifi

Mantarlı ve jambonlu risotto tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin risotto'yu bir de mantarlı ve jambonlu deneyin. Biz tarifimizin lezzetinden çok eminiz. Sizin de mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Tekniğini doğru takip ettiğinizde yapamamanız mümkün olmayan mantarlı risotto'nun malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...

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Altın süt nasıl yapılır? Altın süt yapmak için bilmeniz gerekenler

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori içeceklerinin başında altın süt geliyor. Yalnız adına bakıp da bunu çok zor bir içecek zannetmeyin. Altın süt adını renginden ve sağlık için altın kadar değerli olmasından alıyor. Kolayca yapıp zevkle içebileceğiniz altın sütün tarifini ve faydalarını sizin için aşağıda anlattık. İşte altın süt yapılışı ve faydaları…

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Gerektiği gibi temizlenemiyor, önemli hastalıklara yol açıyor

Mutfaklarda ahşap eşya kullanımı her ne kadar estetik bir görüntü yaratsa da sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle gıdayla birebir temas eden ahşap tabaklar ve tahta kaşıklar, yeterince temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Ahşap malzemelerde bakteri birikmesi ciddi hastalıklara yol açabilirken insandan insana hastalık taşınma riskini de artırıyor.

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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