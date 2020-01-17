Siyez unundan pide yaptılar, suşiyle bile tüketiliyor

Siyez unundan yapılan lahmacun, siyez ekmeğiyle servis edilen iskender ve siyezden yapılan pilava müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Şeref, “Siyez unuyla lahmacun ve bizim geliştirdiğimiz ‘Siyezkender’ yani siyez ekmeğiyle İskender bunun bir göstergesi. Suşinin yanında siyez pidesinin tüketildiğini gördük. Toplumda artık sağlıklı beslenme bilinci gelişti. Bu da bizi Maki Restoran olarak mutlu ediyor. Ürüne çabuk adapte oldular” ifadelerini kullandı.