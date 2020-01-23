Siyasetçiler, müzisyenler, oyuncular... Hiçbiri buraya uğramadan geçmiyor

Çaprak, “Ben bu mesleğe 98 yılında başladım. Çocukluğumdan bu yana bu mesleğin içindeyim. Sabah 07.30’da fırınımızı yakarız. Saat 09.30 gibi de etlerimizi içeriye atarız. En erken çıkan et 13.30’da çıkar, o da kaburgadır. Ardından ön kol, böbrek yatağı ve kol üstü çıkar. Kuzunun arka budunu atmayız o biraz daha yağsızdır ve yağsız olduğu için onu atmayız. Kol üstü, ön kol, böbrek yatağı ve kaburgası kullandığımız parçalardandır. Denizli’ye özel bir yemektir. Çatal bıçak kullanılmaz el ile yenir ve hafif yağlı yenmesi daha güzeldir” diye konuştu.