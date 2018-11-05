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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA ve İHA
05 Kasım 2018 - 15:22,

Sivrihisar'ın muska baklavasına coğrafi işaret

Eskişehir'in Sivrihisar ilçe Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılarak bölgeye özgü muska baklavasının coğrafi işaretlemesi gerçekleştirildi.

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Eskişehir'in, çibörek, met helvası ve lüle taşından sonra dördüncü Coğrafi Ürün Tescili, Sivrihisar’ın ‘muska baklavası’ oldu.

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Sivrihisar Belediyesi tarafından yöresel lezzetlere sahip çıkmak adına Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak, Sivrihisar'a özgü baklavanın coğrafi işaretlemesi gerçekleştirildi.

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İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yazılı açıklamasında, Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede, yerel mirasa sahip çıkmak adına coğrafi işarete konu olabilecek ürünleri belirleme çalışması başlattıklarını kaydetti.

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Konuyla ilgili bilgi veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizde yerel miraslarımıza sahip çıkmak adına, Sivrihisar Belediyesi olarak, ilçemizde coğrafi işarete konu olabilecek ürünlerimizin tespiti amacıyla bir çalışma başlatıldı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçemizle özdeşleşmiş ürünlerin tespiti yapıldı" dedi.

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Yüzügüllü, "İlk olarak Sivrihisar’ın muska baklavasının Coğrafi İşaret Tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı'na yaptığımız başvuru gerekli incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi ve ilçesinin muska baklavası Sivrihisar'ın ilk, Eskişehir'in dördüncü coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi" ifadelerini kullandı.

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Eskişehir'de muska baklavasının, yanı sıra çibörek, met helvası ve lüle taşı da daha önce Coğrafi Ürün Tescili almıştı.

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Muska baklavasının yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen bir diğer lezzet de Bayburt'un tatlı çorbası oldu.

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Bayburt ile özdeşleşen ve yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve severek tüketilen bir tat olan tatlı çorba namı diğer kokoç çorbasının tescillenmesiyle beraber Bayburt lor dolmasından sonra ikinci coğrafi işaretini almış oldu.

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