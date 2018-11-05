Sivrihisar'ın muska baklavasına coğrafi işaret

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kahve Anadolu topraklarına Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelmiş olsa da yıllarca "Türk kahvesi" dışında pek çeşit bilmezdik. Yabancı kahve zincirlerinin önce İstanbul'da sonra da ülkemizin birçok şehrinde açtıkları şubeler sayesinde latte'ler, macchiato'lar, americano'lar girdi hayatımıza. Peki bu kelimelerin anlamını, bu kahveler arasındaki farkları biliyor musunuz? Sizin için Spoon University'den derledik...
Ayva kasım ayından itibaren bollaşan, kış ayının en faydalı ve lezzetli meyvelerinden. Tatlıların yanı sıra birçok tuzlu yemeğin de malzemesi olan ayvanın en sık tüketildiği hallerinden biri de ayva reçeli olsa gerek. Peki ayva reçelinin renginin kıpkırmızı olması ve lezzetinin damak çatlatması için dikkat etmeniz gereken püf noktaları neler? Gelin hep beraber bakalım...