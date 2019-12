Sivas'tan iddialı çıkış! 'Böylesi hiçbir ilimizde yok'

"HER HAYVANIN PASTIRMASI OLMAZ" Pastırma ustaları ile meşhur Kızılca köylü sakinlerinden, 32 yıllık pastırma ustası Ahat Çağlar, her hayvanın etinden pastırma olamayacağını belirterek pastırma yapılacak hayvanları özenle seçtiklerini ve doğal olarak beslediklerini söyledi. Çağlar, “Yapılış şekline gelince etin en seçme yerleri seçilerek yapılıyor. Antrikot, sırt, bonfile ve 4 tane kara parça olmak şartıyla. Pastırma Kayseri başta olmak üzere bir çok ilde yapılıyor. Pastırma ustaları Sivas’ın Kızılca köyünden çıkmaktadır. Pastırma üreten firmaların işletmeciliğini ise Kayserililer yapıyor. Biz pastırma yapacağımız hayvanları kendimiz besliyoruz, özenle seçiyoruz ve ardından pastırmasını yapıyoruz. Her hayvanın pastırması olmaz.