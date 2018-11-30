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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA ve DHA
30 Kasım 2018 - 09:41,

İki şehir arasında rekabet kızıştı, Sivas’ta, 2 metre 5 santimlik etli ekmek yapıldı

Sivas’ta bir fırın ustası Sivas etli ekmeğine dikkat çekmek için 2 metre 5 santimetre uzunluğunda etli ekmek yaptı.

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Sivas'ta dana etinden Konya'da ise kuzu etinden yapılan etli ekmek üzerine ortaya çıkan "Etli ekmek kimin" tartışmaları sürüyor. Sivas’ta bir fırın ustası Sivas etli pidesine dikkat çekmek için 2 metre 5 santimetre uzunluğunda etli pide yaptı.

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Sivas'ta yemek denildiği zaman akıllara ilk gelen yemek çeşitlerinden etli ekmek, Konya ile rekabetini sürdürüyor. Konya'nın etli ekmek konusunda meşhur olduğu herkes tarafından bilinse de, bu lezzeti Sivas'ta tadan bir daha vazgeçemiyor.

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Sivas'ın etli ekmeğin tescillenmesi için çalışma başlatmasıyla iki il arasında etli ekmek tartışması yeniden alevlendi.

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İki ilde etli ekmeğin kendilerinin olduğu iddia ederken halk arasında etli pide olarak bilinen etli ekmeği en iyi kendilerinin pişirdiğini söylüyor.

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Konya'daki etli ekmek kuzu etinden yapılırken, Sivas'ta ise etli ekmek dana etinden yapılıyor. Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan etli ekmek için Konya'nın 2017 yılında coğrafi işaret belgesi alarak etli ekmeği tescillediği biliniyor.

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Sivas'ta uzun yıllardır etli ekmek pişiren fırın ustası Ramazan Demirhan, "Etli ekmeği Sivas olarak biliyoruz. Konya'nın da meşhur diyorlar ama yörelere göre değişiyor. Lezzet farkları var. Ama bizim etli ekmeğimiz daha güzel. Konyalılar bile gelip buradan etli ekmek götürüyor. Sivas'ın etli ekmeğinin hamuru mayalı, Konya'nın ki mayasız hamurdan yapılıyor. Herkesin kattığı baharatları özel şeyleri farklıdır. Sivas'ın baharatı, malzemesi, odun ateşinde pişirilmesi özellikle kara ocakta pişmesi lezzetini farklı kılıyor. Sivas'taki etli ekmeğin lezzetinin sadece dana etinden olması, koyun etinden pek güzel olmuyor" dedi.

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Etli ekmeğin lezzetinden vazgeçemediğini söyleyen Sadık Günay ise,"Etli ekmek Sivas'ın meşhurdur. Ben Konya'da da yedim etli ekmeği ama buranın tadını bulamadım" diye konuştu.

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Sivas kent merkezindeki Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi’nde faaliyet gösteren fırında 10 yıldır usta olarak çalışan Ekrem Sönmez, istek üzerine 2 metre 5 santimlik etli ekmek yaptı. Sönmez, Sivas etli ekmeğinin Konya’da yapılandan farkının eti ve uzunluğu olduğunu söyledi.

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Günlük yüzlerce etli ekmek hazırlayan ve müşterilerinin talebi doğrultusunda hamuru uzatabildiklerini söyleyen Sönmez, Sivas etli ekmeğinin Konya’da yapılandan farklı olduğunu belirtti.

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Sönmez, "Sivas etli ekmeğinin kentte yaşayan birçok vatandaş tarafından bilinen bir lezzet. Kaburga etinden hazırlanan etli ekmeğin içine vatandaşların ağız tadına göre, domates, biber ve soğan konuluyor. Vatandaşlarımız ister evlerinde, isterse kasaplarda içini hazırlatarak getiriyorlar ve yaptığımız etli ekmekten her müşterimiz memnun kalıyor" dedi.

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Sivas’ta birçok mahallede yüzlerce pide fırını bulunduğunu ve etli ekmek yapıldığını anlatan Sönmez, "Müşterilerimiz öğle saatleri ağırlıklı olmak üzere günün her saatinde etli ekmeği tüketiyor. Fırınımız 24 saat hizmet veriyor, günün her saatinde de etli ekmek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yaptığı etli ekmeklerin il dışına ve hatta yurt dışına da gittiğini ifade eden Sönmez "Fırınlarda katmer, çörek ve pide gibi kente özgü yiyecekler de pişiriliyor. Birçok müşterimiz yaptığımız etli ekmekleri il dışına ve yurt dışına da götürüyor. Daha önce de 2,5 metrelik etli ekmek yapmıştım" dedi.

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Sivas etli ekmeği için tescil hazırlığı yapılmasından mutlu olduklarını ifade eden Sönmez, "Bizim hamurumuz mayalı. Konya etli ekmeği mayasız hamurdan oluyor. Bizimki daha güzel oluyor, uzatıyoruz ince oluyor, hamur olmuyor, kurumuyor. Konya’nın etli ekmeğinin kuruduğunu söylüyorlar" dedi.

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Kasap dükkanı işletmecisi Hasan Vural ise Sivas etli ekmeğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin içinin kaburga etinden hazırlanması olduğunu dile getirdi.

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İLGİLİ HABER: Sivas'ın en önemli yerel lezzetlerinden etli ekmeğin tescili için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilk adım etli ekmeğe bir standart getirilmesi...

KONYA'YA RAKİP OLDULAR! SİVAS'IN ETLİ EKMEĞİ TESCİL YOLUNDA
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