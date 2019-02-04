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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04 Şubat 2019 - 11:34,

Sivas'ın pezik turşusu için tescil başvurusu yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas bölgesine özgü yöresel bir lezzet olan pezik turşusunun tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas bölgesine özgü yöresel bir lezzet olan pezik turşusunun tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru ile pezik turşusunun Sivas yöresine coğrafi işaret olarak belirlenmesi konusunda ilk adım atıldı. Resmi başvurunun ardından talebin onaylanması ve pezik turşusunun Sivas’a ait bir ürün olarak tescillenmesi bekleniyor.

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Pancarın yapraklarının birkaç farklı işlemden geçirilmesi elde edilen pezik turşusu, sadece ağustos ile kasım ayları arasındaki dönemde üretilebiliyor.

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Ailesi ile birlikte kurduğu tesisinde pezik turşusu üreten Yılmaz Deniz, pezik turşusunun patentinin alınması konusunda yapılan başvurunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, pezik turşusunun coğrafi işaret olarak belirlenmesi konusunda Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulundu. Sivas’ın pezik tursusu artık tescilleniyor. pezik tursusu belli standartlarda ve belli yerlerde üretilecek bu da ürünün kalitesini arttıracak. Bu da üretici olarak bizi memnun etti” dedi.

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Almanya ve Fransa başta olmak üzere Dünyada birçok ülkeye bir pezik turşusu satışı yaptıklarını dile getiren Deniz, “Sivas pezik turşusu Sivaslıların olmazsa olmazıdır. Pancarın dalından yapılır. Yazın sekizinci ayda başlar onuncu aya kadar yapılır. Sivas'ımızın yöresel bir ürünüdür. Diğer illerde yapılan pezik turşusu ile Sivas pezik turşusu aynı değildir. Sivas’ın en azından havasından da olsa Sivas’ın pezik turşusu farklıdır. Hiçbir yerin turşusu Sivas’ın pezik turşusuna benzemez” dedi.

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Deniz, “Biz pezik turşusunu Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Özellikle büyükşehirlerin hepsinde farklı yerlerde vardır. Yurt dışı olarak da Almanya ve Fransa’ya satış yapıyoruz. Zamanla da Avrupa’nın birçok ülkesine yayılmayı düşünüyoruz. Ünü ülke sınırlarımızı aşan pezik turşusunu Avrupa’da görmek bizi sevindiriyor. pezik turşusu bidona koyulduktan sonra 18 ay tüketilebiliyor. Ünü ülke sınırlarını aştı ama tescillendikten sonra artık tamamen Sivas’ın olacak” diye konuştu.

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