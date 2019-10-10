Sivas mutfağının en güzel örneklerini sizin için derledik

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır. Şiveydiz sunuma hazırlanırken baharatlarla kavrulmuş tereyağı, yemeğin üzerinde gezdirilir, ekmek veya ayrı bir kapta pilav ile servis edilir. Peki, şiveydiz nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi
Çiğbörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi