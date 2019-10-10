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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10 Ekim 2019 - 14:50,

Sivas mutfağının en güzel örneklerini sizin için derledik

Sivas, Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri. Bütün Anadolu şehirlerimiz gibi, Sivas'ın da mutfağında kendine has birçok tarif bulunuyor. Sizin için Sivas'ın en güzel yemeklerinden birkaçını derledik. Özellikle yöresel lezzetleri sevenler bu tarifleri kesinlikle kaçırmasın...

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1Hıngel tarifi

Hıngel tarifi

Hıngel her yörede farklı isimlerle ve şekilde karşınıza çıkar ama bu tarif Sivas'a özgü. Metez ve Çerkes mantısı olarak tanınan hıngel, büyük taneli oluşu, patatesli veya kıymalı olarak hazırlandığı için biraz farklı. Eğer mantıyı seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...

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2Sarığı burma tarifi

Sarığı burma tarifi

Sarığı burma, bayramlarda ve özel günlerde tüketilen Sivas’a ait özel bir tatlı. Adını sarıktan alan bu yöresel tatlı lezzet yönünden yiyenlerin bir daha yiyeceği cinsten. Tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği bu özel tarifi mutlaka denemelisiniz.

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3Etli ekmek tarifi

Etli ekmek tarifi

Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? “Muhteşem olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimiz…

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4Madımak tarifi

Madımak tarifi

Doğada kendiliğinden yetişen bir bitki olan madımak, özellikle Sivas yöresinde yoğun olarak kullanılıyor. Ispanak yemeğine benzeyen madımak tarifi, doyurucu olmasının yanı sıra sağlıklı besin arayanların sevebileceği cinsten. Yapımı da oldukça basit olan bu nefis yemeğin malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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5Sivas katmeri tarifi

Sivas katmeri tarifi

Sivas katmeri, adından da anlaşılabileceği üzere Sivas şehrimizin mutfağının en gözde lezzetleri arasında. Hamur işi denince ilk akla gelen tariflerden biri olan Sivas katmerinin yapılışı çok zor değil ancak biraz sabır ve ustalık istiyor. Biz bu tarifimizde katmeri sade yaptık ama siz arzu ederseniz içine peynir, patates gibi bir malzeme ekleyip farklı bir tat da elde edebilirsiniz. İşte Sivas katmeri tarifi...

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6Sivas kebabı tarifi

Sivas kebabı tarifi

Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?

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7Turşu mıhlaması tarifi

Turşu mıhlaması tarifi

Sivas'ta özellikle kış aylarında tüketilen turşu mıhlamasının ana malzemesi pezik (dal) turşusudur. Pezik turşusu, pancar sapları kullanılarak yapılır. Kış aylarında rağbet gören bu yemeği ilk defa deneyecekler için malzemeleri ve yapılışı...

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8Pehli tarifi

Pehli tarifi

Yöresel bir tarifle karşınızdayız. Sivas mutfağının eski yemeklerinden biridir pehli. Genellikle koyunun sağ uyluk yani döş kısmından yapılır. Sizde bu lezzeti denemek veya misafirlerinize güzel bir yemek ziyafeti vermek isterseniz pehli tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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9Kırdök tarifi

Kırdök tarifi

Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kırdök, kolay kolay bayatlamayan bir tür hamur işi. Sivas’ta sıklıkla yapılan bu tarif, yapımı oldukça basit ve açlığınızı da bastıracak cinsten. Peksimete de benzetilen kırdök, kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri. Ekşi maya ile daha da lezzetli hale gelen bu tarifi denemek isterseniz, işte tarifi…

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10Yumurta eriştesi pilavı tarifi

Yumurta eriştesi pilavı tarifi

Sivas'a özgü olan yumurta eriştesi pilav haline getirilince doyurucu bir lezzet haline geliyor. Yumurta eriştesini kendiniz yapmak isterseniz de tarifini aşağıda sizin için yazdık. Pratik bu tarifi yanında yoğurtla ile de denemelisiniz. Afiyet olsun...

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11Peskütan çorbası tarifi

Peskütan çorbası tarifi

Havalar iyice soğumaya başlamışken sıcacık bir çorba hiç de fena olmaz değil mi? Sivas mutfağına ait peskütan çorbası, kışın tüketilmek için hazırlanan ve ‘peskütan’ adı verilen yoğurttan hazırlanıyor. Lezzetli olmasının yanı sıra besin yönünden de oldukça zengin olan peskütan çorbasının yapımı oldukça kolay. Herkesin evinde bulabileceği malzemelerle yapılan bu çorbayı denemenizde fayda var.

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12Ezentereli (Anasonlu) çörek tarifi

Ezentereli (Anasonlu) çörek tarifi

Misafirlerinizin çok beğeneceği ve çayın yanına da oldukça yakışan ezentereli (anasonlu) çörek tarifini sizler için hazırladık. Sivas’a özgü bu çörek anason ile hazırlanıyor. Eskiden fırınlarda ekmek yapımı sırasında birkaç tane yapılan bu yöresel çöreğin diğer bir adı da anşalıdır. Yapımı sizi yormayacak bu tarifi mutlaka deneyin. Afiyet olsun…

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13Sübüra tarifi

Sübüra tarifi

Kış yaklaşmışken hem sıcak bir şeyler içmek hem de karnınızı doyurmak isterseniz bu tarif tam size göre. Bazı yörelerde boncuk mantı olarak bilinen sübüra, geleneksel Sivas mutfağına özgü bir çorba. Yapımı da oldukça basit ve evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden hazırlanıyor. İşte sübüranın malzemeleri ve yapılışı...

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14Şalgam dolması tarifi

Şalgam dolması tarifi

Şalgam suyunu birçok kişi sever ama sizin için şalgamın kendisiyle yapılan bir tarifimiz var. Sivas mutfağına ait bu yemek bildiğimiz dolmalardan oldukça farklı. Şalgam dolması tam da farklı lezzet arayanlara göre. İşte hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı tatlar arayanlar için şalgam dolmasının malzemeleri ve yapılışı…

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Şiveydiz çorbası nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi

Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır. Şiveydiz sunuma hazırlanırken baharatlarla kavrulmuş tereyağı, yemeğin üzerinde gezdirilir, ekmek veya ayrı bir kapta pilav ile servis edilir. Peki, şiveydiz nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi

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Çiğ börek nasıl yapılır? Adım adım çiğ börek tarifi

Çiğbörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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