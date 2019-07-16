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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
16 Temmuz 2019 - 13:30,

Sivas Belediyesi'nden yöresel lezzetleri özleyenlere özel 'Sivas tabağı'

Sivas'ta belediyeye ait sosyal tesis, gelen misafirlere ve yöresel yemekleri özleyen Sivaslılara nostalji yaşatıyor.

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Sivas'ta belediyeye ait sosyal tesis, gelen misafirlere ve yöresel yemekleri özleyen Sivaslılara nostalji yaşatıyor. Sosyal tesiste, kentin simge yemeklerinden oluşan 'Sivas tabağı' yoğun ilgi görüyor.

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Kent merkezinde Sivas Belediyesi'ne ait sosyal tesis, yöresel yemek hizmeti sunuyor.

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Kentin yemek kültüründe yer alan mumbar, içli köfte, yaprak sarması, patatesli hingel ve mantıdan oluşan menü, 'Sivas tabağı' adıyla isteyenlere servis ediliyor. Özellikle şehre gelen tatilciler Sivas tabağına ilgi gösteriyor.

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Sosyal tesislerin aşçıbaşısı Mehmet Aydın, Sivas tabağının tüm yöresel lezzeti içerdiğini belirterek, "35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. 10 yıldır da Sivas Belediyesi'nde çalışıyorum. Tüm yöresel lezzetlerimizi 'Sivas tabağı' adı altında topladık. İçli köfte, mantı, mumbar, hingel ve yaprak sarması, bir tabak içerisinde yer alıyor" dedi.

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Aydın, şunları söyledi: "Bu yemekleri kadınlar kendi el emeği ile yapıyor, hepsi doğal olarak elle hazırlanıyor. Kendi evimizde nasıl yemek istiyorsak, burada da tabağımızı böyle hazırlıyoruz."

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"Müşterilerimiz yemekleri çok beğeniyor ve memnuniyetle tüketiyor. Biz de özenerek yapıyoruz, fiyatı da çok uygun. Ayrıca birçok meslek gruplarına ve öğrencilere de yüzde 25 dolayında indirimlerimiz var. Uygulamamız müşterilerimizin ilgisini çekiyor, memnun oluyorlar."

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Tesise, kent sakinleri dışında dışarıdan gelenler de ilgi gösteriyor. Sivas'ın yöresel mutfağına özgü bir şeyler yemek isteyen, tek menüde birçok çeşidi tatma imkanı buluyor.

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Hatay'dan Sivas'a gelen Emre Hazırlar, Sivas tabağını çok beğendiğini ifade ederek, "Tesise geldiğimde 'Buranın en meşhur menüsü nedir' diye sordum. Sivas köftesi ve Sivas tabağını önerdiler. Sivas tabağını tercih ettim. Gayet güzel, lezzeti de yerinde. Ağır gelmiyor. Bizim damak tadımıza da baharat ve lezzet olarak çok uygun. Herkese öneririm" diye konuştu.

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