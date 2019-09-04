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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: DHA Fotoğraflar: DHA, İHA ve AA
04 Eylül 2019 - 09:29,

Sırtlarında 50 kilo üzümle 500 metre koştular

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali’nde renkli anlar yaşandı.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali’nde renkli anlar yaşandı. Üzüm Güzeli ile en kaliteli güzel üzümün seçildiği festivalde, bu yıl ilk kez düzenlenen en hızlı kelter taşıma yarışması büyük ilgi gördü.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ikinci kez Üzüm Festivali düzenlendi.

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Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da, üzümü hak ettiği yere getirmek istediklerini belirterek, "Bu festivaller ile üzümü marka yapmak için çalışacağız. Festivalimizin amacı bu konuda farkındalık yaratmak. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

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Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Üzümün başkenti Alaşehir’dir. Burası, birçok medeniyetin yaşadığı bir kent. Alaşehir’in belkemiği olan üzümün bu yıl ikinci festivalini düzenliyoruz. Üzüm sadece üzüm olarak gitmeyecek, Alaşehir ekmeği, Alaşehir kapaması neyse, Alaşehir’in üzümlü lezzetleri de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

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Festival kapsamında en güzel üzüm seçildi. 17 üreticinin katıldığı üzümler, jüri tarafından renk, tane iriliği, salkım görünümü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Jürinin oylaması sonucu üreticilerden Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci ve Fatih Katrancıoğlu ise üçüncü oldu.

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7 kadının katıldığı Üzüm Güzeli yarışmasında da birinci Fatma Karakaya, ikinci Emine Girdin ve üçüncülüğü ise Safiye Güloldu kazandı.

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Festivalin bu yılki bölümünde ayrıca ‘en hızlı kelter taşıma yarışması’ da düzenlendi.

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Sevgi Yolu’nda düzenlenen etkinlikte, 27 yarışmacı omuzlarına koydukları 25’er kiloluk iki kelteri 500 metre boyunca koşarak taşıdı.

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Belediye binası önünde sona eren yarışmada Mustafa Çetin birinci oldu. Çetin, "19 yaşındayım, 4 yıldır kelter işine gidiyorum, hiç pes etmeden dört seneden beri çalışıyorum. Önemli olan azim ve sabır" dedi.

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Kelter taşıma yarışmasına İngilizce öğretmeni Latife Çelik ise tek kadın yarışmacı olarak katıldı.

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Çelik, "Kadınları temsilen katıldım. Bir mesajım var, biz kadınlar dünyanın en zor işi, anneliği ve kadınlığı yapıyoruz. Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki kelteri mi kaldıramayacağız, mesajım buydu. En zor iş kadınların, o yüzden kadınların değerini bilin" dedi.

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Tüm yarışmalarda ilk üç dereceye girenler, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

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