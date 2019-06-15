Şimdi tam zamanı... Pikniğe giderken çok işinize yarayacak nefis ipuçları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden olan semizotu, pazar ve market raflarında yer aldı. Anayurdu Hindistan olan semizotu, ülkemizde de sıklıkla tüketiliyor. Semizotunun hem yemeği hem de salatası, çok seviliyor. Peki, semizotu yemeği nasıl yapılır?
Armut tatlısı meyveli tatlıların en sevilenlerinden biri. Baharat ve kuruyemişlerle harmanlanan armutlar suyunu çekinceye dek pişiriliyor, tadına doyum olmaz, bir o kadar da hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?